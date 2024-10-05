«Брентфорд» и «Вест Хэм» одержали победы в матчах АПЛ

Завершились два матча 7-го тура английской Премьер-лиги.

В одной из встреч «Брентфорд» обыграл «Вулверхэмптон» со счетом 5:3.

В составе хозяев голы забили Нейтан Коллинз на 2-й минуте, Брайан Мбемо на 20-й минуте с пенальти, Кристиан Нергор на 28-й минуте, Итан Пиннок на 45+2-й и Фабиу Карвалью на 90-й минуте.

У «Вулверхэмптона» голы записали на свой счет Матеус Кунья на 4-й минуте, Йёрген Странн Ларсен на 26-й и Райан Аит-Нури на 90+3-й минуте.

Футбол. Англия. Премьер-лига Брентфорд — Вулверхэмптон 5:3 Голы: 1:0 Нэйтан Коллинз (2'), 1:1 Матеус Кунья (4'), 2:1 Брайан Мбемо (пенальти) (20'), 2:2 Йёрген Странн Ларсен (26'), 3:2 Кристиан Нергор (28'), 4:2 Этан Пиннок (45 + 2'), 5:2 Фабиу Карвалью (90'), 5:3 Райан Айт Нури (90 + 3') Брентфорд: Марк Флеккен, Сепп ван ден Берг, Нэйтан Коллинз, Этан Пиннок, Кристоффер Аер (Мадс Роэрслев, 90'), Миккель Дамсгор (Yunus Emre Konak, 90'), Кристиан Нергор (Егор Ярмолюк, 77'), Витали Янельт, Брайан Мбемо, Кевин Шаде (Фабиу Карвалью, 77'), Кин Льюис-Поттер Вулверхэмптон: Сэм Джонстон, Райан Айт Нури, Тоте Антонио Гомеш, Крэйг Доусон, Нелсон Семеду, Жуан Гомес (Жанрикне Беллегард, 77'), Марио Лемина, Йёрген Странн Ларсен, Матеус Кунья, Carlos Forbs (Гонсалу Гуэдеш, 68'), Andre (Хван Хи Чан, 57') Предупреждения: Крэйг Доусон (42'), Кристоффер Аер (55'), Carlos Forbs (55'), Нелсон Семеду (70'), Витали Янельт (87')

После этого матча «Брентфорд» занимает 9-е место в таблице АПЛ с 10-ю очками в активе. «Вулверхэмптон» — на последней 20-й позиции (1).

В параллельном матче «Вест Хэм» разгромил «Ипсвич» со счетом 4:1.

У «молотобойцев» отличились Майкл Антонио на 1-й минуте, Мохаммед Кудус на 43-й минуте, Джаррод Боуэн на 49-й и Лукас Пакета на 69-й минуте.

В составе «Ипсвича» единственный гол забил Лиам Делап на 6-й минуте.

Футбол. Англия. Премьер-лига Вест Хэм — Ипсвич Таун 4:1 Голы: 1:0 Майкл Антонио (1'), 1:1 Лиам Дилап (6'), 2:1 Мохаммед Кудус (43'), 3:1 Джаррод Боуэн (49'), 4:1 Лукас Пакета (69') Вест Хэм: Альфонс Ареола, Аарон Ван-Биссака, Жан-Клер Тодибо, Макс Килман, Эмерсон (Аарон Крессвел, 83'), Родригес Гидо (Карлос Солер, 70'), Лукас Пакета (Крисенсио Саммервилл, 83'), Мохаммед Кудус (Luis Guilherme, 86'), Майкл Антонио (Эдсон Альварес, 70'), Джаррод Боуэн, Tomas Soucek Ипсвич Таун: Арьянет Мурич, Лейф Дэвис, Джейкоб Гривз, Бенджамин Джонсон, Омари Хатчинсон (Конор Чаплин, 83'), Калвин Филлипс (Джек Тейлор, 74'), Сэми Морси, Лиам Дилап (Джордж Хирст, 83'), Джек Кларк (Самуэл Смодикс, 73'), Уэсли Бёрнс (Чидози Огбене, 74'), Dara O'Shea Предупреждение: Джек Кларк (31')

«Вест Хэм» занимает 12-е место в таблице чемпионата Англии (8 очков), а «Ипсвич» — на 17-й позиции (4).