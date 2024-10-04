ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Душан ВлаховичУспех «Арсенала» и «Юве», фиаско «Реала» и «Баварии»: Итоги 2-го тура Лиги чемпионов
    Все новости спорта

    Стали известны судьи на 11-й тур РПЛ

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Акрон Ахмат Динамо Динамо-Махачкала Зенит Краснодар Крылья Советов Локомотив Оренбург Нижний Новгород Ростов Рубин Спартак Факел Химки ЦСКА
    РФС назвал судейские бригады, которые будут обслуживать матчи 11-го тура российской Премьер-лиги.

    Владислав Безбородов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Владислав Безбородов

    Главным судьей встречи между московскими «Динамо» и ЦСКА, которая пройдет 6 октября, будет Владислав Безбородов. В качестве его помощников выступят Максим Гаврилин и Адлан Хатуев. На матч «Спартак» — «Ростов» в Москве назначена бригада Павла Кукуяна. Игру «Краснодар» — «Химки» будет судить Сергей Цыганок.

    Календарь и таблица РПЛ

    5 октября (суббота)

    «Акрон» — «Пари НН»: судья — Юрий Карпов, помощники судьи — Алексей Лунев, Михаил Шпильфогель; резервный судья — Евгений Кукуляк; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Павел Шадыханов; инспектор — Вячеслав Харламов.

    «Зенит» — «Оренбург»: судья — Роман Сафьян, помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Максим Ковалев; резервный судья — Ян Бобровский; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Евгений Буланов; инспектор — Виктор Кулагин.

    «Спартак» — «Ростов»: судья — Павел Кукуян, помощники судьи — Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья — Анатолий Жабченко; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Игорь Демешко; инспектор — Александр Гвардис.

    «Рубин» — «Ахмат»: судья — Иван Абросимов, помощники судьи — Кирилл Большаков, Андрей Филипкин; резервный судья — Артур Федоров; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Сергей Карасев; инспектор — Олег Соколов.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    6 октября (воскресенье)

    «Факел» — «Динамо» (Махачкала): судья — Василий Казарцев, помощники судьи — Рустам Мухтаров, Игорь Князев; резервный судья — Константин Аверьянов; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Виталий Мешков; инспектор — Владимир Казьменко.

    «Локомотив» — «Крылья Советов»: судья — Артем Чистяков, помощники судьи — Андрей Образко, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Сергей Иванов; инспектор — Сергей Французов.

    «Краснодар» — «Химки»: судья — Сергей Цыганок, помощники судьи — Варанцо Петросян, Денис Петров; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Сергей Мацюра.

    «Динамо» Москва — ЦСКА: судья — Владислав Безбородов, помощники судьи — Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья — Егор Егоров; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Алексей Амелин; инспектор — Алексей Резников.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Наполи» и «Комо» забьют друг другу
  • «Наполи» — «Комо». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Медведев наконец-то возьмет реванш у Сейбота-Уайлда?
  • Сейбот-Уайлд — Медведев. Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • «Нью-Джерси» сможет открыть сезон победой?
  • «Баффало» — «Нью-Джерси». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.57
  • Экспресс дня 4 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Наполи — Комо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Сейбот-Уайлд — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Баффало — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:00
    •  1.53
  • Прогноз на матч Гаджиев — Гафоров
  • Бои
  • Сегодня в 23:15
    •  2.85
  • Прогноз на матч Леганес — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Фулхэм
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Спартак — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Арсенал — Саутгемптон
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры