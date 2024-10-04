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    Гуллит: Рейндерс — ключевой элемент для «Милана» и сборной Нидерландов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Милан
    Бывший полузащитник «Милана» Руд Гуллит оценил игру хавбека итальянской команды Тейани Рейндерса.

    Руд Гуллит
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    Руд Гуллит

    «Я видел его несколько лет назад во второй команде "АЗ Алкмар", и, хотя вы могли заметить его качества, я не был уверен, что он станет тем игроком, которым является сейчас.

    В прошлом сезоне он невероятно вырос — как в личностном плане, так и в плане игры, а затем отлично провёл чемпионат Европы с Нидерландами. Он является ключевым элементом для "Милана" и сборной Нидерландов», — приводит слова Гуллита Milan News.

    Календарь и таблица Серии А

    Рейндерс принял участие в 58 матчах за «Милан» во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.

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