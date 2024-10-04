Гуллит: Рейндерс — ключевой элемент для «Милана» и сборной Нидерландов

Бывший полузащитникоценил игру хавбека итальянской команды

«Я видел его несколько лет назад во второй команде "АЗ Алкмар", и, хотя вы могли заметить его качества, я не был уверен, что он станет тем игроком, которым является сейчас.

В прошлом сезоне он невероятно вырос — как в личностном плане, так и в плане игры, а затем отлично провёл чемпионат Европы с Нидерландами. Он является ключевым элементом для "Милана" и сборной Нидерландов», — приводит слова Гуллита Milan News.

Календарь и таблица Серии А

Рейндерс принял участие в 58 матчах за «Милан» во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.