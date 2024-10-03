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    Неймар может вернуться в «Барселону»

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    Бразилец Неймар может снова стать игроком испанской «Барселоны».

    Неймар
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    Неймар

    По данным издания Sport.es, нападающий «Аль-Хиляля» является одной из главных трансферных целей на лето 2025 года.

    Первым номером в этом списке идет форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн.

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    • В случае, если не получится договорится с норвежцем, то руководство каталонцев обратится к кандидатуре Неймара, который летом 2025 года как раз станет свободным агентом после окончания контракта с саудовским клубом.

    За «Барселону» 32-летний нападающий выступал с 2013 по 2017 год. Сейчас он не играет из-за серьезной травмы колена.

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