Неймар может вернуться в «Барселону»

Бразилецможет снова стать игроком испанской

По данным издания Sport.es, нападающий «Аль-Хиляля» является одной из главных трансферных целей на лето 2025 года.

Первым номером в этом списке идет форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн.

В случае, если не получится договорится с норвежцем, то руководство каталонцев обратится к кандидатуре Неймара, который летом 2025 года как раз станет свободным агентом после окончания контракта с саудовским клубом.

За «Барселону» 32-летний нападающий выступал с 2013 по 2017 год. Сейчас он не играет из-за серьезной травмы колена.