«Хоффенхайм» — «Вердер»: счет матча 3:4, обзор голов

В пятом туре немецкой Бундеслигипроиграл на своем полесо счетом 3:4.

Уже к 12-й минуте хозяева вели в разницей в три мяча. Дублем отметился Мариус Бюльтер, забивший на 5-й и 8-й минутах. Также отличился Адам Гложек.

На 18-й минуте защитник «Хоффенхайма» Стэнли Нсоки получил прямую красную карточку после чего игра полностью перевернулась.

«Вердер» в большинстве еще в первом тайме смог сравнять счет. Два гола забил датский полузащитник Йенс Стаге, еще один мяч у Хулиана Малатини.

В начале второго тайма Стаге оформил хет-трик, принеся победу своей команде.

Футбол. Германия. Бундеслига Хоффенхайм — Вердер 3:4 Голы: 1:0 Мариус Бюльтер (5'), 2:0 Мариус Бюльтер (8'), 3:0 Адам Гложек (12'), 3:1 Хулиан Малатини (21'), 3:2 Йенс Стаге (26'), 3:3 Йенс Стаге (39'), 3:4 Йенс Стаге (49') Хоффенхайм: Оливер Бауман, Кевин Акпогума, Стэнли Нсоки, Павел Кадержабек (Якоб Бруун Ларсен, 76'), Флориан Гриллич (Антон Стах, 46'), Умут Тохумджу, Том Бишоф, Александер Прасс (Валентен Жендрей, 46'), Мариус Бюльтер (Макс Мёрштедт, 69'), Адам Гложек, Мергим Бериша (Тим Дрекслер, 27') Вердер: Митчелл-Элия Вайзер, Деррик Кён (Оливье Деман, 76'), Феликс Агу, Антони Юнг, Никлас Штарк (Амос Пипер, 58'), Хулиан Малатини, Михаэль Цеттерер, Романо Шмид (Keke Topp, 76'), Сенне Линен (Skelly Alvero, 76'), Йенс Стаге, Марвин Дукш (Марко Грюлль, 88') Предупреждения: Умут Тохумджу (10'), Деррик Кён (22'), Pellegrino Matarazzo (45 + 3'), Йенс Стаге (73'), Антон Стах (78'), Тим Дрекслер (90 + 3'), Keke Topp (90 + 4') Удаление: Стэнли Нсоки (18')

Календарь и таблица Бундеслиги

«Вердер» с 8 очками на 10-м месте. «Хоффенхайм» в зоне стыков с тремя.