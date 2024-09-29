ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лусиано ГондуРПЛ. «Локомотив» победил «Спартак», «Краснодар» обыграл «Зенит», «Динамо» М увезло победу из Махачкалы
  • 20:57
    • Московское «Динамо» победило с минимальным счетом «Динамо» Мх
  • 20:30
    • «Манчестер Юнайтед» уступил с разгромным счетом «Тоттенхэму»
  • 19:49
    • «Куньлунь» сенсационно обыграл СКА в Санкт-Петербурге
    Все новости спорта

    «Вердер» выиграл в гостях «Хоффенхайм», уступая 0:3

    «Хоффенхайм» — «Вердер»: счет матча 3:4, обзор голов

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бундеслига Футбол Германии Хоффенхайм 1899 Вердер
    В пятом туре немецкой Бундеслиги «Хоффенхайм» проиграл на своем поле «Вердеру» со счетом 3:4.

    Автор хет-трика Йенс Стаге
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Автор хет-трика Йенс Стаге

    Уже к 12-й минуте хозяева вели в разницей в три мяча. Дублем отметился Мариус Бюльтер, забивший на 5-й и 8-й минутах. Также отличился Адам Гложек.

    На 18-й минуте защитник «Хоффенхайма» Стэнли Нсоки получил прямую красную карточку после чего игра полностью перевернулась.

    «Вердер» в большинстве еще в первом тайме смог сравнять счет. Два гола забил датский полузащитник Йенс Стаге, еще один мяч у Хулиана Малатини.

    В начале второго тайма Стаге оформил хет-трик, принеся победу своей команде.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Хоффенхайм — Вердер 3:4
    Голы: 1:0 Мариус Бюльтер (5'), 2:0 Мариус Бюльтер (8'), 3:0 Адам Гложек (12'), 3:1 Хулиан Малатини (21'), 3:2 Йенс Стаге (26'), 3:3 Йенс Стаге (39'), 3:4 Йенс Стаге (49') Хоффенхайм: Оливер Бауман, Кевин Акпогума, Стэнли Нсоки, Павел Кадержабек (Якоб Бруун Ларсен, 76'), Флориан Гриллич (Антон Стах, 46'), Умут Тохумджу, Том Бишоф, Александер Прасс (Валентен Жендрей, 46'), Мариус Бюльтер (Макс Мёрштедт, 69'), Адам Гложек, Мергим Бериша (Тим Дрекслер, 27') Вердер: Митчелл-Элия Вайзер, Деррик Кён (Оливье Деман, 76'), Феликс Агу, Антони Юнг, Никлас Штарк (Амос Пипер, 58'), Хулиан Малатини, Михаэль Цеттерер, Романо Шмид (Keke Topp, 76'), Сенне Линен (Skelly Alvero, 76'), Йенс Стаге, Марвин Дукш (Марко Грюлль, 88') Предупреждения: Умут Тохумджу (10'), Деррик Кён (22'), Pellegrino Matarazzo (45 + 3'), Йенс Стаге (73'), Антон Стах (78'), Тим Дрекслер (90 + 3'), Keke Topp (90 + 4') Удаление: Стэнли Нсоки (18')

    Календарь и таблица Бундеслиги

    «Вердер» с 8 очками на 10-м месте. «Хоффенхайм» в зоне стыков с тремя.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Атлетико» сможет сдержать «Реал»
  • «Атлетико» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 3.45
    •
  • «Манчестер Юнайтед» легко обыграет примитивный «Тоттенхэм»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 2.52
    •
  • Динамовское дерби порадует зрителей
  • «Динамо» Мх — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.88
  • Экспресс дня 30 сентября
  • Завтра в 22:00
    •  3.45
  • Прогноз на матч Атлетико — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Страсбург — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.11
  • Прогноз на матч Наполи — Монца
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Вильярреал — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Ротор — Алания
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Авангард — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Фис — Руне
  • Теннис
  • Завтра в 13:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Махач — Эмбер
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры