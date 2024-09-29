«Динамо» Мх — «Динамо» Москва: счет матча 0:1, обзор голов

В 10-м туре российской Премьер-лиги махачкалинскоена своем поле уступило московскому— 0:1.

Единственный мяч на 20-й минуте забил камерунский вингер Муми Нгамале. В том эпизоде ему ассистировал уругвайский защитник Николас Маричаль.

После перерыва игра получилась довольно закрытой и счет не изменился.

Календарь и таблица РПЛ

Футбол. Россия. Премьер-лига Динамо Мх — Динамо 0:1 Гол: 0:1 Муми Нгамал (20') Динамо Мх: Давид Волк, Нардин Мулахусейнович, Темиркан Сундуков, Зелимхан Юсупов, Сослан Кагермазов, Валентин Пальцев, Никита Глушков, Абакар Гаджиев, Гамид Агаларов, Tabidze J., Cacintura E. Динамо: Милан Майсторович, Фабиан Бальбуэна, Роберто Фернандес, Александр Кутицкий, Николас Маричал, Муми Нгамал, Битело, Даниил Фомин, Константин Тюкавин, Lunev A., Arthur Gomes Предупреждения: Arthur Gomes (26'), Даниил Фомин (30'), Cacintura E. (35'), Tabidze J. (73')

В 11-м туре команда Биджиева сыграет с «Факелом», а подопечные Лички сразятся с ЦСКА.