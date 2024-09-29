2-й таймДинамо Махачкала — ДинамоОнлайн
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    «Динамо» Мх — «Динамо» Москва: счет матча 0:1, обзор голов

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    В 10-м туре российской Премьер-лиги махачкалинское «Динамо» на своем поле уступило московскому «Динамо» — 0:1.

    Муми Нгамале
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    Муми Нгамале

    Единственный мяч на 20-й минуте забил камерунский вингер Муми Нгамале. В том эпизоде ему ассистировал уругвайский защитник Николас Маричаль.

    После перерыва игра получилась довольно закрытой и счет не изменился.

    Календарь и таблица РПЛ

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Динамо Мх — Динамо 0:1
    Гол: 0:1 Муми Нгамал (20') Динамо Мх: Давид Волк, Нардин Мулахусейнович, Темиркан Сундуков, Зелимхан Юсупов, Сослан Кагермазов, Валентин Пальцев, Никита Глушков, Абакар Гаджиев, Гамид Агаларов, Tabidze J., Cacintura E. Динамо: Милан Майсторович, Фабиан Бальбуэна, Роберто Фернандес, Александр Кутицкий, Николас Маричал, Муми Нгамал, Битело, Даниил Фомин, Константин Тюкавин, Lunev A., Arthur Gomes Предупреждения: Arthur Gomes (26'), Даниил Фомин (30'), Cacintura E. (35'), Tabidze J. (73')

    В 11-м туре команда Биджиева сыграет с «Факелом», а подопечные Лички сразятся с ЦСКА.

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