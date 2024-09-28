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    «Ростов» уступил дома «Акрону», второй мяч на счету Дзюбы

    «Ростов» — «Акрон»: счет матча 0:2, обзор голов

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    В матче 10-го тура российской Премьер-лиги «Ростов» неожиданно на своем поле проиграл «Акрону» со счетом 0:2.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    На пятой минуте счет открыл 22-летний нападающий из Кабо-Верде Беншимоль с передачи Кирилла Данилина.

    На 32-й минуте второй мяч «Акрона» забил Артем Дзюба, которому ассистировал Стефан Лончар.

    Для 36-летнего форварда это первый мяч за новичка РПЛ.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Ростов — Акрон 0:2
    Голы: 0:1 Benchimol (5'), 0:2 Артём Дзюба (32') Ростов: Даниил Одоевский, Андрей Лангович, Умар Сако, Максим Осипенко, Герман Игнатов, Данил Глебов, Кирилл Щетинин, Алексей Сутормин, Роналдо, Егор Голенков, Saravia Salvia R. A. Акрон: Александр Васютин, Пауло Витор, Роберто Фернандес, Кирилл Данилин, Максим Кузьмин, Константин Савичев, Артём Дзюба, Escoval R., Djurasovic A., Loncar S., Benchimol Предупреждение: Мохаммад Мохеби (69')

    Календарь и таблица РПЛ

    После этого матча «Ростов» с 12 очками на 8-м месте, а «Акрон» с 11 очками находится строчкой ниже.

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