«Ростов» — «Акрон»: счет матча 0:2, обзор голов

В матче 10-го тура российской Премьер-лигинеожиданно на своем поле проигралсо счетом 0:2.

На пятой минуте счет открыл 22-летний нападающий из Кабо-Верде Беншимоль с передачи Кирилла Данилина.

На 32-й минуте второй мяч «Акрона» забил Артем Дзюба, которому ассистировал Стефан Лончар.

Для 36-летнего форварда это первый мяч за новичка РПЛ.

Футбол. Россия. Премьер-лига Ростов — Акрон 0:2 Голы: 0:1 Benchimol (5'), 0:2 Артём Дзюба (32') Ростов: Даниил Одоевский, Андрей Лангович, Умар Сако, Максим Осипенко, Герман Игнатов, Данил Глебов, Кирилл Щетинин, Алексей Сутормин, Роналдо, Егор Голенков, Saravia Salvia R. A. Акрон: Александр Васютин, Пауло Витор, Роберто Фернандес, Кирилл Данилин, Максим Кузьмин, Константин Савичев, Артём Дзюба, Escoval R., Djurasovic A., Loncar S., Benchimol Предупреждение: Мохаммад Мохеби (69')

Календарь и таблица РПЛ

После этого матча «Ростов» с 12 очками на 8-м месте, а «Акрон» с 11 очками находится строчкой ниже.