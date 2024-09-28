ПерерывОсасуна — БарселонаОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роберт Левандовский«Осасуна» — «Барселона». Онлайн
  • 21:42
    • Гол Салаха помог «Ливерпулю» обыграть «Вулверхэмптон»
  • 21:28
    • «Краснодар» одержал уверенную победу над «Зенитом»
  • 21:25
    • «Бавария» сыграла вничью с «Байером» в матче Бундеслиги
  • 21:02
    • «Ювентус» всухую обыграл «Дженоа» в матче Серии А
    Все новости спорта

    Карпин: После первого тайма с «Акроном» надо было менять всю команду и тренера тоже

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Ростов Акрон
    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин остался недоволен действиями своей команды в матче против «Акрона» (0:2).

    Валерий Карпин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Валерий Карпин

    «За последние два года это худшая игра. Не было никаких предчувствий и тревог перед игрой. Не буду здесь говорить, почему так получилось.

    Нет ощущения, что у команды спад? Хотите назвать это спадом — называйте. Мне какая разница? Спад почему — сыграли худшую игру за два года? Давайте скажу, что это спад, дальше что? Управляю ли я ситуацией? Посмотрим. Если будет реакция — значит, управляю. Что слова на ветер бросать?

    Игнатов вместо Вахании в старте — это ошибка? Я виноват. После первого тайма нужно было менять всех игроков и тренера тоже, — цитирует Карпина "Матч ТВ".

    Календарь и таблица РПЛ

    После 10 матчей у "Ростова" 12 очков и 8-е место в таблице РПЛ. В следующем туре ей предстоит игра в гостях против "Спартака".

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Барса» не оступиться в Памплоне?
  • «Осасуна» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Уверенная виктория монегасков?
  • «Монако» — «Монпелье». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Атлетико» сможет сдержать «Реал»
  • «Атлетико» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 3.45
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.25
  • Экспресс дня 29 сентября
  • Завтра в 19:30
    •  3.45
  • Прогноз на матч Атлетико — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Динамо Мх — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.52
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Атлетик — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •  1.85
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 17:10
    •  1.92
  • Прогноз на матч Хачанов — Серундоло
  • Теннис
  • Завтра в 07:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Рублев — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Завтра в 09:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Наполи — Монца
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры