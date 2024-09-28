Карпин: После первого тайма с «Акроном» надо было менять всю команду и тренера тоже

Главный тренер «Ростова»остался недоволен действиями своей команды в матче против «Акрона» (0:2).

«За последние два года это худшая игра. Не было никаких предчувствий и тревог перед игрой. Не буду здесь говорить, почему так получилось.

Нет ощущения, что у команды спад? Хотите назвать это спадом — называйте. Мне какая разница? Спад почему — сыграли худшую игру за два года? Давайте скажу, что это спад, дальше что? Управляю ли я ситуацией? Посмотрим. Если будет реакция — значит, управляю. Что слова на ветер бросать?

Игнатов вместо Вахании в старте — это ошибка? Я виноват. После первого тайма нужно было менять всех игроков и тренера тоже, — цитирует Карпина "Матч ТВ".

Календарь и таблица РПЛ

После 10 матчей у "Ростова" 12 очков и 8-е место в таблице РПЛ. В следующем туре ей предстоит игра в гостях против "Спартака".