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    «Дженоа» — «Ювентус»: стартовые составы команд на матч Серии А

    «Дженоа» — «Ювентус»: составы, коэффициенты, прогноз

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    Стали известны стартовые составы «Дженоа» и «Ювентуса» на матч 6-го тура итальянской Серии А.

    Тен Копмейнерс — игрок «Ювентуса»
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    Тен Копмейнерс — игрок «Ювентуса»

    «Дженоа»: Голлини, Аханор, Бадель, Бани, Васкес, Витинья, Де Винтер, Заноли, Миретти, Пинамонти, Френдруп.

    «Ювентус»: Перин, Рухи, Бремер, Влахович, Гонсалес, Данило, Йылдыз, Калулу, Копмейнерс, Маккенни, Фаджоли.

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    • Матч между этими командами состоится сегодня, 28-го сентября в 19:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    После 5-и туров в Серии А «Дженоа» занимает 16-е место в таблице с 5-ю очками в активе. «Ювентус» — на 6-й позиции (9).

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