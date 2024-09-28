«Дженоа» — «Ювентус»: составы, коэффициенты, прогноз

Стали известны стартовые составына матч 6-го тура итальянской Серии А.

«Дженоа»: Голлини, Аханор, Бадель, Бани, Васкес, Витинья, Де Винтер, Заноли, Миретти, Пинамонти, Френдруп.

«Ювентус»: Перин, Рухи, Бремер, Влахович, Гонсалес, Данило, Йылдыз, Калулу, Копмейнерс, Маккенни, Фаджоли.

Матч между этими командами состоится сегодня, 28-го сентября в 19:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 5-и туров в Серии А «Дженоа» занимает 16-е место в таблице с 5-ю очками в активе. «Ювентус» — на 6-й позиции (9).