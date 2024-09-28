28 сентября в 6-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Дженоа» и «Ювентус». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Дженоа» — «Ювентус», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Дженоа»

Турнирное положение: «Дженоа» по итогам пяти стартовых туров итальянского первенства набрал пять очков.

Команда находится близко к зоне вылета, опережая «трясину» лишь на один балл, тогда как от зоны еврокубков она отстает на три очка.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго раунда Кубка Италии генуэзцы на своем поле проиграли в серии пенальти «Сампдории» (1:1).

Это поражение стало для хозяев третьим в четырех последних поединков, которые пришлись на официальные игры — в рамках чемпионата и Кубка Италии.

Прогнозы и ставки на Серию А

Не сыграют: травмированы — Малиновский, Нортон-Каффи, Экубан, Мессиас, Миретти, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах в разных турнирах «Дженоа» не выиграл при трех поражениях и одной ничьей.

Словом, у коллектива плохая форма, поэтому даже на своем поле ему будет непросто даже сыграть вничью, особенно в игре против гранда кальчо.

Четыре гола команды в Серии А нового сезона забивали разные игроки.

«Ювентус»

Турнирное положение: «Ювентус» после пяти стартовых туров итальянского первенства набрал девять очков.

Команда находится в зоне Лиги чемпионов, отставая на два балла от лидера «Торино», а также дополнительным показателям опережая пятый «Эмполи».

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках пятого тура Серии А «бьянконери» разошелся миром с «Наполи» (0:0).

Эта ничья стала для коллектива третьей в четырех последних поединках, которые пришлись на национальный чемпионат и Лигу чемпионов.

Не сыграют: травмированы — Савона, Консейсау, Милик, Аджич, дисквалифицирован — Погба.

Состояние команды: в четырех последних матчах в разных турнирах «Ювентус» выиграл лишь раз, тогда как в шести последних играх не проиграл при трех победах.

Эта серия говорит о не лучших шансах гостей на победу, тем не менее, разница в классе все же должна склонить чашу весов в их пользу.

Душан Влахович — лучший бомбардир команды в Серии А нового сезона с двумя голами.

Статистика для ставок

в пяти последних матчах «Дженоа» забивали меньше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Ювентус» сыграл вничью

в шести из семи последних матчей «Ювентуса» хотя бы одна команда не забивала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ювентус» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.72. Ничья — в 3.60, победа «Удинезе» — в 5.60.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.35 и 1.60.

Прогноз: в шести последних матчах гости не проиграли. При этом в трех из четырех последних их поединков было забито меньше 2,5 голов.

При этом в четырех последних матчах хозяева не выиграли при тотал меньше 2,5 голов.

Ставка: «Ювентус» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники не выявят сильнейшего, ведь так было в трех из четырех последних матчей гостей.

Ставка: ничья за 3.60