Дженоа
Ювентус
«Дженоа»
Турнирное положение: «Дженоа» по итогам пяти стартовых туров итальянского первенства набрал пять очков.
Команда находится близко к зоне вылета, опережая «трясину» лишь на один балл, тогда как от зоны еврокубков она отстает на три очка.
Дженоа — Ювентус: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго раунда Кубка Италии генуэзцы на своем поле проиграли в серии пенальти «Сампдории» (1:1).
Это поражение стало для хозяев третьим в четырех последних поединков, которые пришлись на официальные игры — в рамках чемпионата и Кубка Италии.
Не сыграют: травмированы — Малиновский, Нортон-Каффи, Экубан, Мессиас, Миретти, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах в разных турнирах «Дженоа» не выиграл при трех поражениях и одной ничьей.
Словом, у коллектива плохая форма, поэтому даже на своем поле ему будет непросто даже сыграть вничью, особенно в игре против гранда кальчо.
Четыре гола команды в Серии А нового сезона забивали разные игроки.
«Ювентус»
Турнирное положение: «Ювентус» после пяти стартовых туров итальянского первенства набрал девять очков.
Команда находится в зоне Лиги чемпионов, отставая на два балла от лидера «Торино», а также дополнительным показателям опережая пятый «Эмполи».
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках пятого тура Серии А «бьянконери» разошелся миром с «Наполи» (0:0).
Эта ничья стала для коллектива третьей в четырех последних поединках, которые пришлись на национальный чемпионат и Лигу чемпионов.
Не сыграют: травмированы — Савона, Консейсау, Милик, Аджич, дисквалифицирован — Погба.
Состояние команды: в четырех последних матчах в разных турнирах «Ювентус» выиграл лишь раз, тогда как в шести последних играх не проиграл при трех победах.
Эта серия говорит о не лучших шансах гостей на победу, тем не менее, разница в классе все же должна склонить чашу весов в их пользу.
Душан Влахович — лучший бомбардир команды в Серии А нового сезона с двумя голами.
Статистика для ставок
- в пяти последних матчах «Дженоа» забивали меньше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчей «Ювентус» сыграл вничью
- в шести из семи последних матчей «Ювентуса» хотя бы одна команда не забивала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ювентус» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.72. Ничья — в 3.60, победа «Удинезе» — в 5.60.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.35 и 1.60.
- 1.78ПСЖ — Ренн: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.97Оренбург — Пари НН: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- 1.79Факел — Рубин: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: в шести последних матчах гости не проиграли. При этом в трех из четырех последних их поединков было забито меньше 2,5 голов.
При этом в четырех последних матчах хозяева не выиграли при тотал меньше 2,5 голов.
Ставка: «Ювентус» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 1.85.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники не выявят сильнейшего, ведь так было в трех из четырех последних матчей гостей.
Ставка: ничья за 3.60