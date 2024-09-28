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    Покер Палмера обеспечил «Челси» победу над «Брайтоном»

    «Челси» — «Брайтон»: счет матча 4:2, обзор голов

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    «Челси» обыграл «Брайтон» (4:2) в матче 6-го тура английской Премьер-лиги.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    В составе «синих» покер оформил нападающий Коул Палмер, который забил свои голы на 21-й, 28-й минуте (с пенальти), 31-й и 41-й минуте встречи.

    У «Брайтона» голы записали на свой счет Жоржиньо Рюттер на 7-й минуте и Карлос Балеба на 34-й минуте.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Челси — Брайтон энд Хоув Альбион 4:2
    Голы: 0:1 Жоржиньо Рюттер (7'), 1:1 Коул Палмер (21'), 2:1 Коул Палмер (пенальти) (28'), 3:1 Коул Палмер (31'), 3:2 Карлос Балеба (34'), 4:2 Коул Палмер (41') Челси: Роберт Санчес, Мало Гюсто, Леви Колвилл, Марк Кукурелья (Renato Veiga, 70'), Весли Фофана, Мойсес Кайседо, Энцо Фернандес (Ромео Лавиа, 79'), Коул Палмер, Чуквунонсо Мадуэке (Педру Нету, 63'), Джейдон Санчо (Михаил Мудрик, 71'), Николас Джексон (Кристофер Нкунку, 79') Брайтон энд Хоув Альбион: Барт Вербрюгген, Первис Эступинан, Льюис Данк, Адам Уэбстер (Игор Жулио, 57'), Каору Митома, Карлос Балеба, Матс Виффер (Ясин Аяри, 57'), Джек Хиншелвуд, Ферди Кадиоглу (Янкуба Минте, 71'), Дэнни Уэлбек (Эван Фергюсон, 81'), Жоржиньо Рюттер (Хулио Энсисо, 71') Предупреждения: Льюис Данк (27'), Энцо Фернандес (29'), Первис Эступинан (29'), Марк Кукурелья (33'), Весли Фофана (78')

    После этого матча «Челси» занимает 3-е место в таблице АПЛ с 13-ю очками в активе. «Брайтон» — на 8-й позиции (9 баллов).

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