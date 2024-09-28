«Брентфорд» сыграл вничью с «Вест Хэмом», «Ноттингем» уступил «Фулхэму»

Подошли к концу два матча английской Премьер-лиги.

«Брентфорд» сыграл вничью с «Вест Хэмом» — 1:1.

Уже на первой минуте форвард «пчел» Брайан Мбемо открыл счет в матче.

«Вест Хэм» смог забить ответный гол только на 54-й минуте после точного удара Томаша Соучека с передачи Майкла Антонио.

Футбол. Англия. Премьер-лига Брентфорд — Вест Хэм 1:1 Голы: 1:0 Брайан Мбемо (1'), 1:1 Tomas Soucek (54') Брентфорд: Марк Флеккен, Сепп ван ден Берг, Нэйтан Коллинз, Этан Пиннок, Кристоффер Аер, Миккель Дамсгор, Витали Янельт, Фабиу Карвалью (Yunus Emre Konak, 85'), Кевин Шаде (Егор Ярмолюк, 60'), Кин Льюис-Поттер, Брайан Мбемо Вест Хэм: Альфонс Ареола, Эмерсон (Константинос Мавропанос, 46'), Макс Килман, Жан-Клер Тодибо, Аарон Ван-Биссака, Майкл Антонио (Дэнни Ингс, 75'), Мохаммед Кудус (Карлос Солер, 46'), Лукас Пакета (Крисенсио Саммервилл, 76'), Родригес Гидо, Джаррод Боуэн (Анди Ирвинг, 90'), Tomas Soucek Предупреждения: Эмерсон (14'), Егор Ярмолюк (67'), Кин Льюис-Поттер (88'), Макс Килман (90 + 4')

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«Ноттингем Форест» на своем поле уступил с минимальным счетом «Фулхэму» — 0:1.

Единственный мяч на 51-й минуте забил мексиканский нападающий Рауль Хименес в 11-метровой отметки.