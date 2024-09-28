«Брентфорд» сыграл вничью с «Вест Хэмом», «Ноттингем» уступил «Фулхэму»

Рауль Хименес Фото: globallookpress.com
«Брентфорд» сыграл вничью с «Вест Хэмом» — 1:1.
Уже на первой минуте форвард «пчел» Брайан Мбемо открыл счет в матче.
«Вест Хэм» смог забить ответный гол только на 54-й минуте после точного удара Томаша Соучека с передачи Майкла Антонио.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Брентфорд — Вест Хэм 1:1
Голы: 1:0 Брайан Мбемо (1'), 1:1 Tomas Soucek (54') Брентфорд: Марк Флеккен, Сепп ван ден Берг, Нэйтан Коллинз, Этан Пиннок, Кристоффер Аер, Миккель Дамсгор, Витали Янельт, Фабиу Карвалью (Yunus Emre Konak, 85'), Кевин Шаде (Егор Ярмолюк, 60'), Кин Льюис-Поттер, Брайан Мбемо Вест Хэм: Альфонс Ареола, Эмерсон (Константинос Мавропанос, 46'), Макс Килман, Жан-Клер Тодибо, Аарон Ван-Биссака, Майкл Антонио (Дэнни Ингс, 75'), Мохаммед Кудус (Карлос Солер, 46'), Лукас Пакета (Крисенсио Саммервилл, 76'), Родригес Гидо, Джаррод Боуэн (Анди Ирвинг, 90'), Tomas Soucek Предупреждения: Эмерсон (14'), Егор Ярмолюк (67'), Кин Льюис-Поттер (88'), Макс Килман (90 + 4')
«Ноттингем Форест» на своем поле уступил с минимальным счетом «Фулхэму» — 0:1.
Единственный мяч на 51-й минуте забил мексиканский нападающий Рауль Хименес в 11-метровой отметки.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Ноттингем Форест — Фулхэм 0:1
Гол: 0:1 Рауль Хименес (пенальти) (51') Ноттингем Форест: Матц Зельс, Никола Миленкович, Мурилло, Алекс Морено (Неко Уильямс, 84'), Ола Эйна, Эллиот Андерсон (Жота Силва, 57'), Джеймс Уорд-Праус (Рамон Соса, 75'), Райан Йейтс, Николас Домингес (Каллум Хадсон-Одои, 57'), Крис Вуд, Тайво Авонийи (Энтони Эланга, 46') Фулхэм: Бернд Лено, Энтони Робинсон, Кэлвин Бейсси, Йоаким Андерсен, Кенни Тете, Эмиль Смит-Роу (Исса Диоп, 88'), Саша Лукич (Харрисон Рид, 83'), Андреас Перейра (Сандер Берге, 69'), Рауль Хименес (Родриго Мунис, 83'), Алекс Айуоби, Адама Траоре (Рейсс Нелсон, 69') Предупреждения: Райан Йейтс (31'), Мурилло (50'), Кенни Тете (54'), Саша Лукич (58'), Бернд Лено (84'), Харрисон Рид (90')