Семак рассказал, кто точно не поможет «Зениту» в матче с «Краснодаром»

Главный тренер «Зенита»рассказал о кадровой ситуации перед матчем св десятом туре РПЛ.

«Здесь у нас не меняется ситуация. Посмотрим, насколько Ильзат Ахметов будет готов сыграть.

А в остальном у нас точно не смогут сыграть Родригао и Волков.

Сережа выбыл надолго, я думаю, что до зимнего перерыва можем этот вопрос не поднимать.

Что касается Родригао, то ждем его в ближайшее время.

А еще, к нашему большому сожалению, Миша Кержаков получил травму, он тоже не сможет помочь», — приводит слова Семака пресс-служба санкт-петербургского клуба.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Матч «Краснодар» — «Зенит» пройдет 28 сентября, начало — в 19:30 мск.