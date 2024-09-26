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    Глушенков может провести полный матч против «Краснодара»

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о возможном участии полузащитника Максима Глушенкова в матче против «Краснодара» в десятом туре РПЛ.

    Максим Глушенков
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    Максим Глушенков

    Глушенков пропустил несколько предыдущих матчей «Зенита» в чемпионате из-за перелома руки.

    «Есть ли у Глушенкова шанс провести полный матч? Посмотрим, проанализируем. Шанс есть, он уже вышел в прошлом матче, немного сыграл, и мы будем отталкиваться от того, насколько он готов, поговорим с ним и посмотрим на те результаты, которые у него есть в тренировочных занятиях — именно по функциональному состоянию. И после уже примем решение относительно того, сколько он сможет сыграть», — приводит слова Семака пресс-служба санкт-петербургского клуба.

    Календарь и таблица РПЛ

    Матч «Краснодар» — «Зенит» пройдет 28 сентября, начало — в 19:30 мск.

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