«Сельта» — «Атлетико»: счет матча 0:1, обзор гола

В заключительном матче 7-го тура испанской Ла Лигиуступила на своем поле мадридскомусо счетом 0:1.

Игра получилась практически равной, даже с небольшим преимуществом хозяев, но в итоге три очка из Виго увезла команда Диего Симеоне.

Единственный мяч на 90-й минуте забил аргентинский нападающий Хулиан Альварес, замкнувший передачу Антуана Гризманна. Для него это второй гол в Примере.

Футбол. Испания. Примера Сельта — Атлетико 0:1 Гол: 0:1 Хулиан Альварес (90') Сельта: Висенте Гуайта, Хавьер Манкильо (Javi Rodriguez, 70'), Карл Старфельт, Маркос Алонсо, Серхио Каррейра, Франсиско Пейнадо, Уго Сотело (Дамиан Родригес, 84'), Уиллот Сведберг (Alfonso Gonzales, 70'), Яго Аспас (Илаш Мориба, 84'), Борха Иглесиас (Анастасиос Дувикас, 76'), Hugo Alvarez Атлетико: Ян Облак, Рейнилду, Робен Ле Норман, Науэль Молина (Анхель Корреа, 84'), Конор Галлахер, Коке (Хулиан Альварес, 54'), Маркос Льоренте, Александр Сёрлот (Родриго Де Пауль, 65'), Антуан Гризманн, Giuliano Simeone (Родриго Рикельме, 65'), Хосе Хименес Предупреждения: Карл Старфельт (33'), Рейнилду (39'), Хосе Хименес (76'), Javi Rodriguez (90 + 2')

Календарь и таблица испанской Примеры

В 8-м туре «Сельта» примет «Жирону», а «Атлетико» ждет домашнее дерби с «Реалом».