«МЮ» не смог обыграть «Твенте» в ЛЕ

Кристиан Эриксен Фото: globallookpress.com
На 35-й минуте счет в матче открыл полузащитник манкунианцев Кристиан Эриксен.
В середине второго тайме ответный мяч забил нападающий Сэм Ламмерс.
Футбол. Лига Европы. Этап лиги
Манчестер Юнайтед — Твенте 1:1
Голы: 1:0 Кристиан Эриксен (35'), 1:1 Сэм Ламмерс (68') Манчестер Юнайтед: Андре Онана, Нуссайр Мазрауи, Гарри Магуайр, Лисандро Мартинес, Диогу Далот, Мануэль Угарте, Кристиан Эриксен (Кобби Майну, 78'), Бруну Фернандеш, Амад Диалло (Алехандро Гарначо, 67'), Маркус Рашфорд (Расмус Хёйлунн, 79'), Джошуа Зиркзее (Мэйсон Маунт, 79') Твенте: Ларс Уннерсталл, Анасс Салах-Эддин, Мес Хилгерс, Барт ван Рой, Сем Стейн (Дан Ротс, 60'), Михел Влап (Матиас Кьёлё, 60'), Юри Регер (Густаф Лагербильке, 83'), Макс Брюнс, Сэм Ламмерс (Gijs Besselink, 83'), Митчелл ван Берген (Сайфалла Лтайеф, 74'), Рикки ван Волфсвинкель Предупреждения: Макс Брюнс (14'), Лисандро Мартинес (58'), Сэм Ламмерс (78'), Рикки ван Волфсвинкель (83')
Календарь и таблица Лиги Европы
Во втором туре ЛЕ «МЮ» сыграет в гостях с «Порту», а «Твенте» примет «Фенербахче».