ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джуд Беллингем и Килиан Мбаппе спорят с арбитромСкука на «Бернабеу». «Реал» страдает из-за отсутствия «химии» между Винисиусом, Беллингемом и Мбаппе
  • 23:57
    • «Барселона» с минимальным счетом победила «Хетафе» в Ла Лиге
  • 23:54
    • «Ливерпуль» уверенно победил «Вест Хэм» в Кубке лиги
  • 23:52
    • «МЮ» не смог обыграть «Твенте» в ЛЕ
  • 23:39
    • «Арсенал» разгромил «Болтон» в Кубке английской лиги
  • 22:24
    • «Чемпионат»: Игнашевич возглавит «Крылья Советов»
    Все новости спорта

    «МЮ» не смог обыграть «Твенте» в ЛЕ

    Футбол Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы Лига Европы Манчестер Юнайтед Футбол Англии Твенте Эредивизия
    В первом туре группового этапа Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» не смог победить голландский «Твенте» — 1:1.

    Кристиан Эриксен
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кристиан Эриксен

    На 35-й минуте счет в матче открыл полузащитник манкунианцев Кристиан Эриксен.

    В середине второго тайме ответный мяч забил нападающий Сэм Ламмерс.

    Футбол. Лига Европы. Этап лиги
    Манчестер Юнайтед — Твенте 1:1
    Голы: 1:0 Кристиан Эриксен (35'), 1:1 Сэм Ламмерс (68') Манчестер Юнайтед: Андре Онана, Нуссайр Мазрауи, Гарри Магуайр, Лисандро Мартинес, Диогу Далот, Мануэль Угарте, Кристиан Эриксен (Кобби Майну, 78'), Бруну Фернандеш, Амад Диалло (Алехандро Гарначо, 67'), Маркус Рашфорд (Расмус Хёйлунн, 79'), Джошуа Зиркзее (Мэйсон Маунт, 79') Твенте: Ларс Уннерсталл, Анасс Салах-Эддин, Мес Хилгерс, Барт ван Рой, Сем Стейн (Дан Ротс, 60'), Михел Влап (Матиас Кьёлё, 60'), Юри Регер (Густаф Лагербильке, 83'), Макс Брюнс, Сэм Ламмерс (Gijs Besselink, 83'), Митчелл ван Берген (Сайфалла Лтайеф, 74'), Рикки ван Волфсвинкель Предупреждения: Макс Брюнс (14'), Лисандро Мартинес (58'), Сэм Ламмерс (78'), Рикки ван Волфсвинкель (83')

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Во втором туре ЛЕ «МЮ» сыграет в гостях с «Порту», а «Твенте» примет «Фенербахче».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Тоттенхэм» разгромить «Карабах»?
  • «Тоттенхэм» — «Карабах». Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • Пожертвует ли «Енисей» Кубком?
  • «Спартак» Кострома — «Енисей». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • Прервет ли «Сельта» беспроигрышную серию «Атлетико»?
  • «Сельта» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.10
  • Экспресс дня 26 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Спартак Кострома — Енисей
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Сельта — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Аякс — Бешикташ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Рома — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.79
  • Прогноз на матч Наполи — Палермо
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Адмирал — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Баптист — Калинская
  • Теннис
  • Завтра в 04:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры