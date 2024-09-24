«Челябинск» — «Тюмень»: счет матча 0:2, обзор голов

Денис Ткачук Фото: www.fc-tyumen.ru
На 45+3-й минуте счет открыл ветеран Денис Ткачук.
Второй мяч в компенсированное к матчу время забил Ислам Мокаев.
Футбол. Россия. Кубок
Челябинск — Тюмень 0:2
Голы: 0:1 Денис Ткачук (45'), 0:2 Mokaev I. (90+3') Челябинск: Ян Гудков, Артём Самсонов, Константин Кертанов, Александр Носов, Алексей Померко, Илья Грузнов, Rybikov N., Kosyanchuk R., Lyakh A., Nikitenkov A., Vazitdinov R. Тюмень: Никита Калугин, Андрей Марьянов, Артём Воропаев, Максим Петров, Денис Талалай, Денис Ткачук, Андрей Савинов, Kritsyuk S., Kuptsov D., Petukhov I., Poroykov S. Предупреждения: Денис Талалай (41'), Никита Калугин (50'), Андрей Марьянов (72'), Ян Гудков (76'), Petukhov I. (81')
Соперник «Тюмени» в следующей стадии определится позднее.