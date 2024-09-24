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    «Тюмень» обыграла «Челябинск» в Кубке России

    «Челябинск» — «Тюмень»: счет матча 0:2, обзор голов

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    В матче Кубка России Путь регионов «Челябинск» на своем поле уступил «Тюмени» со счетом 0:2.

    Денис Ткачук
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    Денис Ткачук

    На 45+3-й минуте счет открыл ветеран Денис Ткачук.

    Второй мяч в компенсированное к матчу время забил Ислам Мокаев.

    Футбол. Россия. Кубок
    Челябинск — Тюмень 0:2
    Голы: 0:1 Денис Ткачук (45'), 0:2 Mokaev I. (90+3') Челябинск: Ян Гудков, Артём Самсонов, Константин Кертанов, Александр Носов, Алексей Померко, Илья Грузнов, Rybikov N., Kosyanchuk R., Lyakh A., Nikitenkov A., Vazitdinov R. Тюмень: Никита Калугин, Андрей Марьянов, Артём Воропаев, Максим Петров, Денис Талалай, Денис Ткачук, Андрей Савинов, Kritsyuk S., Kuptsov D., Petukhov I., Poroykov S. Предупреждения: Денис Талалай (41'), Никита Калугин (50'), Андрей Марьянов (72'), Ян Гудков (76'), Petukhov I. (81')

    Соперник «Тюмени» в следующей стадии определится позднее.

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