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    Мазрауи назвал причину перехода в «МЮ» из «Баварии»

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    Крайний защитник «Манчестер Юнайтед» Нуссайр Мазрауи объяснил, почем решил сменить клуб и перебраться в АПЛ.

    Нуссаир Мазрауи
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    Нуссаир Мазрауи

    «Мне нужно было сделать шаг вперёд после "Баварии". Там я чувствовал себя неплохо, но у меня появилось ощущение, что я мог бы играть в более комфортной обстановке где-то ещё. Тогда с предложением пришёл "Манчестер Юнайтед".

    Не думаю, что мне нужно объяснять, почему я перешёл в такой клуб», — цитирует Мазрауи инсайдер Фабрицио Романо.

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    26-летний марокканец перебрался из «Баварии» в «МЮ» за € 15 млн этим летом и заключил контракт на четыре года. Под руководством тех Хага он выступал в «Аяксе».

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