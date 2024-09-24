Мазрауи назвал причину перехода в «МЮ» из «Баварии»

Крайний защитник «Манчестер Юнайтед»объяснил, почем решил сменить клуб и перебраться в АПЛ.

«Мне нужно было сделать шаг вперёд после "Баварии". Там я чувствовал себя неплохо, но у меня появилось ощущение, что я мог бы играть в более комфортной обстановке где-то ещё. Тогда с предложением пришёл "Манчестер Юнайтед".

Не думаю, что мне нужно объяснять, почему я перешёл в такой клуб», — цитирует Мазрауи инсайдер Фабрицио Романо.

Календарь и таблица АПЛ

26-летний марокканец перебрался из «Баварии» в «МЮ» за € 15 млн этим летом и заключил контракт на четыре года. Под руководством тех Хага он выступал в «Аяксе».