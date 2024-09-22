Компани: «Баварии» в гостях всегда трудно побеждать

Наставник «Баварии»прокомментировал победу над «Вердером» в Бундеслиге.

Встреча состоялась 21 сентября. Мюнхенский клуб одолел соперника со счетом 5:0.

«В выездных матчах Бундеслиги всегда трудно побеждать. Мы не могли и мечтать о лучшей игре, чем сегодняшняя. Ребята хорошо поработали. Я доволен. Это была заслуженная победа. Нам удалось сохранить счёт сухим, в том числе благодаря нашим нападающим.

Я рад, что мы в хорошей форме, и мы показали это сегодня. Важно только то, что мы выиграли. С понедельника мы начнём подготовку к игре в Леверкузене», — приводит слова Компани пресс-служба «Баварии».

Календарь и таблица Бундеслиги

«Бавария» лидирует в Бундеслиге, набрав 12 очков в четырех встречах.