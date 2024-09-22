ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Даниэль ДюбуаБезумие на «Уэмбли»! Дюбуа сдержал слово и отправил Джошуа в леденящий нокаут
  • 10:08
    • Качмазов выиграл у Харри, одержав пятую победу кряду
  • 12:39
    • «Адмирал» выиграл у ЦСКА благодаря дублю Завгороднего
    Все новости спорта

    Компани: «Баварии» в гостях всегда трудно побеждать

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бундеслига Футбол Германии Бавария Вердер
    Наставник «Баварии» Венсан Компани прокомментировал победу над «Вердером» в Бундеслиге.

    Венсан Компани
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Венсан Компани

    Встреча состоялась 21 сентября. Мюнхенский клуб одолел соперника со счетом 5:0.

    «В выездных матчах Бундеслиги всегда трудно побеждать. Мы не могли и мечтать о лучшей игре, чем сегодняшняя. Ребята хорошо поработали. Я доволен. Это была заслуженная победа. Нам удалось сохранить счёт сухим, в том числе благодаря нашим нападающим.

    Я рад, что мы в хорошей форме, и мы показали это сегодня. Важно только то, что мы выиграли. С понедельника мы начнём подготовку к игре в Леверкузене», — приводит слова Компани пресс-служба «Баварии».

    Календарь и таблица Бундеслиги

    «Бавария» лидирует в Бундеслиге, набрав 12 очков в четырех встречах.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Сити» и Холанн жестко накажут «Арсенал»?
  • «Манчестер Сити» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.81
    •
  • Кто окажется сильнее в московском дерби?
  • «Спартак» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 3.85
    •
  • «Интер» отправит Паулу Фонсеку в отставку?
  • «Интер» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €3 после регистрации ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.12
  • Экспресс дня 22 сентября
  • Сегодня в 18:30
    •  2.81
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  3.85
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Интер — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Пари НН — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Вильярреал — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Лион — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.11
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.04
  • Прогноз на матч Алькарас — Фриц
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры