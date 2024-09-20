Погребняк: Не понял трансфер Соболева в «Зенит»

Бывший футболист сборной Россииотреагировал на трансфер нападающегоиз

«Критика болельщиков? Забивать и повышать свою результативность. Да, сейчас ему это не очень помогает. Но он и сыграл пару матчей. Всё в его ногах. У меня таких проблем не было. Но, чтобы ему раскрыться, надо серьёзно постараться.

Удивило ли, что "Зенит" сильно хотел подписать Соболева? Честно — да. Не совсем это понял», — цитирует Погребняка «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ \

Напомним, что недавно 27-летний Соболев сменил «Спартак» на «Зенит». Он уже успел отметиться результативной передачей в составе питерской команды.