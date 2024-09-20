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    Погребняк: Не понял трансфер Соболева в «Зенит»

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    Бывший футболист сборной России Павел Погребняк отреагировал на трансфер нападающего Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

    Павел Погребняк
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    Павел Погребняк

    «Критика болельщиков? Забивать и повышать свою результативность. Да, сейчас ему это не очень помогает. Но он и сыграл пару матчей. Всё в его ногах. У меня таких проблем не было. Но, чтобы ему раскрыться, надо серьёзно постараться.

    Удивило ли, что "Зенит" сильно хотел подписать Соболева? Честно — да. Не совсем это понял», — цитирует Погребняка «Чемпионат».

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    Напомним, что недавно 27-летний Соболев сменил «Спартак» на «Зенит». Он уже успел отметиться результативной передачей в составе питерской команды.

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