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    «Фейеноорд» — «Байер». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча Лиги Чемпионов «Фейеноорд» — «Байер»

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    Флориан Виртц
    «Фейеноорд» на своем поле сыграет с «Байером» в рамках первого тура общего этапа Лиги Чемпионов. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Фейеноорд»

    Клуб из Роттердама стал вторым в прошлом сезоне чемпионата Нидерландов, напрямую пробившись в основной этап Лиги Чемпионов. На старте новой кампании «Фейеноорд» пока не проигрывал, однако смог победить только в одном из четырех матчей. Два последних тура со «Спартой» и «Гронингеном» завершились вничью — 1:1 и 2:2 соответственно.

    На домашней арене помимо «Байера» голландский клуб также сыграет в Лиге Чемпионов с «Зальцбургом», «Спартой» и «Баварией». В гостях предстоит встретиться с «Жироной», «Бенфикой», «Манчестер Сити» и «Лиллем».

    «Байер»

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    «Байер» великолепно провел прошедший сезон Бундеслиги, выиграв турнир без единого поражения. Команда из Леверкузена также имела шанс на победу в Лиге Европы, однако была разгромлена в финале «Аталантой». В новом сезоне чемпионата подопечные Хаби Алонсо одержали победы над «Боруссией» Менхенгладбах (3:2) и «Хоффенхаймом» (4:1), но между ними было поражение от «Лейпцига» (2:3).

    На общем этапе Лиги Чемпионов «Байер» также сыграет в гостях с «Брестом», «Ливерпулем» и «Атлетико». Домашние матчи запланированы с «Миланом», «Зальцбургом», «Интером» и «Спартой».

    Личные встречи

    Команды провели между собой два матча в 1987 году в рамках 1/8 финала Кубка УЕФА. Игра в Роттердаме завершилась со счетом 2:2, а в Леверкузене «Байер» одержал минимальную победу (1:0) и прошел дальше.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Фейеноорд» — «Байер» с коэффициентом 1.82.

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