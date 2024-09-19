«Фейеноорд» на своем поле сыграет с «Байером» в рамках первого тура общего этапа Лиги Чемпионов. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Фейеноорд»

Клуб из Роттердама стал вторым в прошлом сезоне чемпионата Нидерландов, напрямую пробившись в основной этап Лиги Чемпионов. На старте новой кампании «Фейеноорд» пока не проигрывал, однако смог победить только в одном из четырех матчей. Два последних тура со «Спартой» и «Гронингеном» завершились вничью — 1:1 и 2:2 соответственно.

На домашней арене помимо «Байера» голландский клуб также сыграет в Лиге Чемпионов с «Зальцбургом», «Спартой» и «Баварией». В гостях предстоит встретиться с «Жироной», «Бенфикой», «Манчестер Сити» и «Лиллем».

«Байер»

«Байер» великолепно провел прошедший сезон Бундеслиги, выиграв турнир без единого поражения. Команда из Леверкузена также имела шанс на победу в Лиге Европы, однако была разгромлена в финале «Аталантой». В новом сезоне чемпионата подопечные Хаби Алонсо одержали победы над «Боруссией» Менхенгладбах (3:2) и «Хоффенхаймом» (4:1), но между ними было поражение от «Лейпцига» (2:3).

На общем этапе Лиги Чемпионов «Байер» также сыграет в гостях с «Брестом», «Ливерпулем» и «Атлетико». Домашние матчи запланированы с «Миланом», «Зальцбургом», «Интером» и «Спартой».

Личные встречи

Команды провели между собой два матча в 1987 году в рамках 1/8 финала Кубка УЕФА. Игра в Роттердаме завершилась со счетом 2:2, а в Леверкузене «Байер» одержал минимальную победу (1:0) и прошел дальше.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Фейеноорд» — «Байер» с коэффициентом 1.82.