ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Радость «Зенита»Ассист Соболева под оскорбления фанатов. «Зенит» разобрался с «Рубином» в Кубке России Трофей Лиги чемпионовВозвращение Лиги чемпионов: игроки, команды и сюжеты, за которыми нужно следить Новак ДжоковичПровальный план Джоковича, регресс Кудерметовой и новый отказ Надаля
  • 00:15
    • «Ливерпуль» победил «Милан» в матче Лиги чемпионов
  • 00:13
    • Дубли Эриксена, Рашфорда и Гарначо помогли «МЮ» разгромить «Барнсли»
  • 00:05
    • Гол Мбаппе помог «Реалу» победить «Штутгарт»
    Все новости спорта

    Станет ли «Фейеноорд» проблемой для «Байера»?

    Фейеноорд — Байер: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 1.82. 19.09.2024

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Фейеноорд Прогнозы на Эредивизия Прогнозы на Байер Прогнозы на футбол Германии Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Фейеноорд» — «Байер»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Флориан Вирц
    «Фейеноорд» на своем поле примет «Байер» в поединке первого тура основного раунда Лиги чемпионов. Матч состоится 19 сентября и начнется в 19:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Фейеноорд» — «Байер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги 19 Сентября 2024 года

    Фейеноорд

  • Роттердам
    •  Фейеноорд 19:45 Байер

    Байер

  • Леверкузен
    •

    «Фейеноорд»

    Турнирное положение: «Фейеноорд» получил право выступать в Лиге чемпионов благодаря чемпионскому титулу в нидерландском первенстве прошлого сезона.

    Команда тем самым получила возможность начинать борьбу в главном еврокубке с основного раунда, стартом в котором как раз и будет игра с нынешним соперником.

    Фейеноорд — Байер: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках пятого тура национального первенства «Фейеноорд» на чужом поле разошелся миром с «Гронингеном» (2:2).

    Между тем, в своей национальной лиге клуб по итогам четырех матчей занимает шестую позицию с шестью баллами, отставая на девять очков от лидера ПСВ (провел на игру больше).

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Не сыграют: травмированы — Хадж Мусса, Стенгс, Уго Буэно, Хартман, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти предыдущих матчах, которые пришлись на нидерландское первенство и Суперкубок страны, «Фейеноорд» не проиграл при двух победах и трех ничьих.

    С такой формой роттердамцы способны если не выиграть, то по крайней мере сыграть вничью, тем более если учесть фактор своего поля.

    Игор Пайшао и Сантьяго Хименес — лучшие бомбардиры команды в Лиге чемпионов нового сезона с двумя голами.

    «Байер»

    Турнирное положение: «Байер» завоевал право выступать в Лиге чемпионов благодаря чемпионскому титулу в немецком первенстве прошлой кампании.

    Команда тем самым получила возможность начинать борьбу в главном еврокубке с основного раунда, стартом в котором как раз и будет игра с нынешним соперником.

  • Возвращение Лиги чемпионов: игроки, команды и сюжеты, за которыми нужно следить
  • Путеводитель по матчам для просмотра, игрокам и тактике, за которыми нужно следить в новом сезоне Лиги чемпионов
  • Вчера

    • Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках Бундеслиги леверкузенцы на чужом поле разгромили «Хоффенхайм» со счетом 4:1.

    По итогам трех стартовых туров чемпионата Германии «Аптекари» занимают лишь пятую позицию с отставанием в три балла от лидера «Баварии».

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти из шести последних матчей, которые пришлись на национальную лигу, Кубок и Суперкубок Германии, «Байер» выиграл при одном поражении.

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Флориан Вирц — лучший бомбардир команды в Бундеслиге нового сезона с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти последних матчей «Фейеноорд» не проиграл

    • в трех из четырех последних матчей «Фейеноорд» сыграл вничью

    • в четырех из пяти последних матчей «Байера» забивали больше 3,5 голов.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Байер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.72. Ничья — в 4.20, победа «Фейеноорда» — в 4.30.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.52 и 2.55.

    Прогноз: в восьми из девяти последних матчей гостей забивали оба соперника. При этом в восьми из них было забито больше 2,5 голов.

    Вместе с тем, в четырех из шести последних поединков хозяев были реализованы оба данных сценария.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.82.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних поединков «Байера».

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.20

    Ещё прогнозы на спорт
    2.46
  • Прогноз на матч Коло-Коло — Ривер Плейт
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Шнайдер — Чжао
  • Теннис
  • Сегодня в 04:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Уотсон — Костюк
  • Теннис
  • Сегодня в 04:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Кудерметова — Самсонова
  • Теннис
  • Сегодня в 04:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Александрова — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 06:00
    •  2.86
  • Прогноз на матч Зигемунд — Ван
  • Теннис
  • Сегодня в 06:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Волынец — Зиданшек
  • Теннис
  • Сегодня в 06:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Нарди — Марожан
  • Теннис
  • Сегодня в 09:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Даниэль — Сонего
  • Теннис
  • Сегодня в 09:30
    •  2.39
  • Прогноз на матч Дардери — Кукушкин
  • Теннис
  • Сегодня в 10:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Мпетши-Перрикар — Сунь
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Чилич — Свайда
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Акрон — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  2.25
  • Прогноз на матч Кайсар — Астана
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Фейеноорд» — «Байер»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 19.09.2024. Прогнозы на футбол. Станет ли «Фейеноорд» проблемой для «Байера»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры