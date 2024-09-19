«Фейеноорд» на своем поле примет «Байер» в поединке первого тура основного раунда Лиги чемпионов. Матч состоится 19 сентября и начнется в 19:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Фейеноорд» — «Байер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Фейеноорд»

Турнирное положение: «Фейеноорд» получил право выступать в Лиге чемпионов благодаря чемпионскому титулу в нидерландском первенстве прошлого сезона.

Команда тем самым получила возможность начинать борьбу в главном еврокубке с основного раунда, стартом в котором как раз и будет игра с нынешним соперником.

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках пятого тура национального первенства «Фейеноорд» на чужом поле разошелся миром с «Гронингеном» (2:2).

Между тем, в своей национальной лиге клуб по итогам четырех матчей занимает шестую позицию с шестью баллами, отставая на девять очков от лидера ПСВ (провел на игру больше).

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: травмированы — Хадж Мусса, Стенгс, Уго Буэно, Хартман, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти предыдущих матчах, которые пришлись на нидерландское первенство и Суперкубок страны, «Фейеноорд» не проиграл при двух победах и трех ничьих.

С такой формой роттердамцы способны если не выиграть, то по крайней мере сыграть вничью, тем более если учесть фактор своего поля.

Игор Пайшао и Сантьяго Хименес — лучшие бомбардиры команды в Лиге чемпионов нового сезона с двумя голами.

«Байер»

Турнирное положение: «Байер» завоевал право выступать в Лиге чемпионов благодаря чемпионскому титулу в немецком первенстве прошлой кампании.

Команда тем самым получила возможность начинать борьбу в главном еврокубке с основного раунда, стартом в котором как раз и будет игра с нынешним соперником.

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках Бундеслиги леверкузенцы на чужом поле разгромили «Хоффенхайм» со счетом 4:1.

По итогам трех стартовых туров чемпионата Германии «Аптекари» занимают лишь пятую позицию с отставанием в три балла от лидера «Баварии».

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти из шести последних матчей, которые пришлись на национальную лигу, Кубок и Суперкубок Германии, «Байер» выиграл при одном поражении.

Флориан Вирц — лучший бомбардир команды в Бундеслиге нового сезона с тремя голами.

Статистика для ставок

в пяти последних матчей «Фейеноорд» не проиграл

в трех из четырех последних матчей «Фейеноорд» сыграл вничью

в четырех из пяти последних матчей «Байера» забивали больше 3,5 голов.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Байер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.72. Ничья — в 4.20, победа «Фейеноорда» — в 4.30.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.52 и 2.55.

Прогноз: в восьми из девяти последних матчей гостей забивали оба соперника. При этом в восьми из них было забито больше 2,5 голов.

Вместе с тем, в четырех из шести последних поединков хозяев были реализованы оба данных сценария.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.82.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних поединков «Байера».

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.20