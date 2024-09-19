Фейеноорд
Байер
«Фейеноорд»
Турнирное положение: «Фейеноорд» получил право выступать в Лиге чемпионов благодаря чемпионскому титулу в нидерландском первенстве прошлого сезона.
Команда тем самым получила возможность начинать борьбу в главном еврокубке с основного раунда, стартом в котором как раз и будет игра с нынешним соперником.
Фейеноорд — Байер: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках пятого тура национального первенства «Фейеноорд» на чужом поле разошелся миром с «Гронингеном» (2:2).
Между тем, в своей национальной лиге клуб по итогам четырех матчей занимает шестую позицию с шестью баллами, отставая на девять очков от лидера ПСВ (провел на игру больше).
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Не сыграют: травмированы — Хадж Мусса, Стенгс, Уго Буэно, Хартман, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти предыдущих матчах, которые пришлись на нидерландское первенство и Суперкубок страны, «Фейеноорд» не проиграл при двух победах и трех ничьих.
С такой формой роттердамцы способны если не выиграть, то по крайней мере сыграть вничью, тем более если учесть фактор своего поля.
Игор Пайшао и Сантьяго Хименес — лучшие бомбардиры команды в Лиге чемпионов нового сезона с двумя голами.
«Байер»
Турнирное положение: «Байер» завоевал право выступать в Лиге чемпионов благодаря чемпионскому титулу в немецком первенстве прошлой кампании.
Команда тем самым получила возможность начинать борьбу в главном еврокубке с основного раунда, стартом в котором как раз и будет игра с нынешним соперником.
Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках Бундеслиги леверкузенцы на чужом поле разгромили «Хоффенхайм» со счетом 4:1.
По итогам трех стартовых туров чемпионата Германии «Аптекари» занимают лишь пятую позицию с отставанием в три балла от лидера «Баварии».
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти из шести последних матчей, которые пришлись на национальную лигу, Кубок и Суперкубок Германии, «Байер» выиграл при одном поражении.
Флориан Вирц — лучший бомбардир команды в Бундеслиге нового сезона с тремя голами.
Статистика для ставок
- в пяти последних матчей «Фейеноорд» не проиграл
- в трех из четырех последних матчей «Фейеноорд» сыграл вничью
- в четырех из пяти последних матчей «Байера» забивали больше 3,5 голов.
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: «Байер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.72. Ничья — в 4.20, победа «Фейеноорда» — в 4.30.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.52 и 2.55.
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Прогноз: в восьми из девяти последних матчей гостей забивали оба соперника. При этом в восьми из них было забито больше 2,5 голов.
Вместе с тем, в четырех из шести последних поединков хозяев были реализованы оба данных сценария.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.82.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних поединков «Байера».
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.20