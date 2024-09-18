«Акрон» — «Факел»: счет матча 2:0, обзор голов

«Акрон» Фото: t.me/fcakron
Судьбу противостояния решили точные удары Владимира Хубулова и Сергея Грибова.
Футбол. Россия. Кубок. Группа D
Акрон — Факел 2:0
Голы: 1:0 Владимир Хубулов (50'), 2:0 Gribov S. (63') Акрон: Сергей Волков, Вячеслав Бардыбахин, Марат Таймуразович Бокоев, Боян Димоски, Максим Палиенко, Владимир Москвичёв, Владимир Хубулов, Артём Дзюба, Baranok N., Esanov S., Benchimol Факел: Виталий Гудиев, Райан Сенхаджи, Сергей Брызгалов, Игорь Калинин, Никита Моцпан, Михаил Щетинин, Абдулла Багамаев, Лука Багателия, Ивлев Андрей, Николай Гиоргобиани, Vasin I. Предупреждения: Ивлев Андрей (22'), Владимир Хубулов (55')
Таким образом, «Акрон» смог набрать восемь очков и поднялся на второе место в турнирной таблице группы D. У «Факела» нет зачетных баллов и последняя строчка.