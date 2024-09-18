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    «Акрон» уверенно победил «Факел» в Кубке России

    «Акрон» — «Факел»: счет матча 2:0, обзор голов

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    В матче четвертого тура группового этапа Кубка России «Акрон» в родных стенах победил «Факел» со счетом 2:0.

    «Акрон»
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    «Акрон»

    Судьбу противостояния решили точные удары Владимира Хубулова и Сергея Грибова.

    Футбол. Россия. Кубок. Группа D
    Акрон — Факел 2:0
    Голы: 1:0 Владимир Хубулов (50'), 2:0 Gribov S. (63') Акрон: Сергей Волков, Вячеслав Бардыбахин, Марат Таймуразович Бокоев, Боян Димоски, Максим Палиенко, Владимир Москвичёв, Владимир Хубулов, Артём Дзюба, Baranok N., Esanov S., Benchimol Факел: Виталий Гудиев, Райан Сенхаджи, Сергей Брызгалов, Игорь Калинин, Никита Моцпан, Михаил Щетинин, Абдулла Багамаев, Лука Багателия, Ивлев Андрей, Николай Гиоргобиани, Vasin I. Предупреждения: Ивлев Андрей (22'), Владимир Хубулов (55')

    Таким образом, «Акрон» смог набрать восемь очков и поднялся на второе место в турнирной таблице группы D. У «Факела» нет зачетных баллов и последняя строчка.

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