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    «Ювентус» — «ПСВ». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 1-го тура Лиги Чемпионов «Ювентус» — «ПСВ»

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    «Ювентус»
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    «Ювентус»
    Туринский «Ювентус» на своем поле сыграет с «ПСВ» в рамках 1-го тура основного этапа Лиги Чемпионов. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Ювентус»

    «Ювентус» сыграл 4 матча на старте нового сезона Серии А и пока ни разу не пропустил. Правда после уверенных побед над «Комо» и «Вероной» с одинаковым счетом 3:0 туринцы не смогли забить в двух последних турах, сыграв в нулевую ничью с «Ромой» и «Эмполи». На данный момент «Ювентус» третий в турнирной таблице чемпионата Италии.

    ПСВ станет первым соперником туринцев на общем этапе Лиги Чемпионов. На домашнем стадионе «Ювентус» также встретится со «Штутгартом», «Манчестер Сити» и «Бенфикой». Выездные матчи запланированы с «Лейпцигом», «Лиллем», «Астон Виллой» и «Брюгге».

    «ПСВ»

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    «ПСВ» стал безоговорочным триумфатором прошлого сезона чемпионата Нидерландов. Команда из Эйндховена выиграла турнир, проиграв лишь один из 34-х матчей. На старте новой кампании «красно-белые» также выглядят очень уверенно. Подопечные Петера Боса одержали победы во всех пяти матчах с общей разницей мячей 20:3.

    На лиговом этапе ПСВ также проведет по 4 матча дома и в гостях. На выезде, помимо «Ювентуса», предстоит сыграть с «ПСЖ», «Брестом» и «Црвеной Звездой». Домашние матчи запланированы со «Спортингом», «Жироной», «Шахтером» и «Ливерпулем».

    Стоит отметить, что «Ювентус» и «ПСВ» никогда не играли между собой ранее.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ювентус» — «ПСВ» с коэффициентом 2.10.

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