21 ноября в 12-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Наполи» и «Торино». Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.25.
«Наполи»
Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 10-м месте турнирной таблицы Серии A.
При этом «Наполи» на пять очков отстает от еврозоны. Команда забила 18 мячей при четырнадцати пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела довольно продуктивно, подписав мировую с «Лацио» — 1:1.
До того «Наполи» в Лиге чемпионов уступил «Порту» — 1:4, а вот чуть ранее потерпел поражение от «Ювентуса» — 0:2. Неаполитанцы не побеждали в трех последних матчах.
Состояние команды: «Наполи» намерен как можно скорее подтянуться к зоне еврокубков, вот только с результатами в последнее время явно не складывается.
При этом «Наполи» в пяти домашних матчах добыл лишь две победы. Да и вообще, в командном механизме что-то явно надломилось, к тому же неаполитанцы слишком часто теряют очки. О какой чемпионской гонке в этом сезоне можно помышлять с такими-то проблемами?!
Команда явно будет активно атаковать. Неаполитанцы намерены прервать свой неудачный сериал, к тому же одолели «быков» в двух последних домашних поединках.
«Торино»
Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 11-м месте турнирной таблицы итальянского чемпионата.
При этом «Торино» на шесть очков отстает от топ-6. А вот забить удалось 15 мячей при 17 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела переиграть скромный «Лечче» — 1:1.
До того «Торино» уступил «Фрозиноне» — 0:2, а вот чуть раньше потерпел поражение еще и от «Комо» — 1:3. «Быки» не побеждали в трех последних поединках.
Состояние команды: «Торино» на данном этапе угодил в кризис, однако пока «быкам» удается удерживаться в середняках лиги.
При этом «Торино» уже семнадцать лет не может выиграть в Неаполе. К тому же команда не блещет в плане результативности. Плюс до последней ничьей «быки» уступили дважды подряд, да и вообще, по игре откровенно не впечатляют.
Нет сомнений, что команда постарается зацепиться за очки. Вот только очные поединки с «Наполи» ей даются явно натужновато.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Наполи» фаворитом с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 4.50, а победа «Торино» — в 6.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.67 и 2.20.
Прогноз: «Наполи» борется за попадание в еврокубки, к тому же традиционно успешно противостоит туринцам.
Ставка: Фора «Наполи» -1.5 за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.63.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- «Наполи» в кадровом плане выглядит предпочтительнее оппонента
- Обе команды не побеждали в трех последних матчах
- «Наполи» забивает в среднем реже двух мячей за матч
- «Быки» уже 17 лет не побеждают в Неаполе
- «Наполи» уже два с половиной месяца не проигрывает в родных стенах