21 ноября в 12-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Наполи» и «Торино». Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.25.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК Фонбет до 15 000 рублей. Получить фрибет →

«Наполи»

Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 10-м месте турнирной таблицы Серии A.

При этом «Наполи» на пять очков отстает от еврозоны. Команда забила 18 мячей при четырнадцати пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела довольно продуктивно, подписав мировую с «Лацио» — 1:1.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того «Наполи» в Лиге чемпионов уступил «Порту» — 1:4, а вот чуть ранее потерпел поражение от «Ювентуса» — 0:2. Неаполитанцы не побеждали в трех последних матчах.

Календарь и таблица Серии А

Состояние команды: «Наполи» намерен как можно скорее подтянуться к зоне еврокубков, вот только с результатами в последнее время явно не складывается.

При этом «Наполи» в пяти домашних матчах добыл лишь две победы. Да и вообще, в командном механизме что-то явно надломилось, к тому же неаполитанцы слишком часто теряют очки. О какой чемпионской гонке в этом сезоне можно помышлять с такими-то проблемами?!

Команда явно будет активно атаковать. Неаполитанцы намерены прервать свой неудачный сериал, к тому же одолели «быков» в двух последних домашних поединках.

«Торино»

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 11-м месте турнирной таблицы итальянского чемпионата.

При этом «Торино» на шесть очков отстает от топ-6. А вот забить удалось 15 мячей при 17 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела переиграть скромный «Лечче» — 1:1.

До того «Торино» уступил «Фрозиноне» — 0:2, а вот чуть раньше потерпел поражение еще и от «Комо» — 1:3. «Быки» не побеждали в трех последних поединках.

Состояние команды: «Торино» на данном этапе угодил в кризис, однако пока «быкам» удается удерживаться в середняках лиги.

При этом «Торино» уже семнадцать лет не может выиграть в Неаполе. К тому же команда не блещет в плане результативности. Плюс до последней ничьей «быки» уступили дважды подряд, да и вообще, по игре откровенно не впечатляют.

Нет сомнений, что команда постарается зацепиться за очки. Вот только очные поединки с «Наполи» ей даются явно натужновато.

На что ставят в матче Наполи — Торино Букмекерские коэффициенты на матч Наполи — Торино: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Наполи» фаворитом с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 4.50, а победа «Торино» — в 6.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.67 и 2.20.

Прогноз: «Наполи» борется за попадание в еврокубки, к тому же традиционно успешно противостоит туринцам.

2.25 Фора «Наполи» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Наполи» — «Торино» позволит вывести на карту выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: Фора «Наполи» -1.5 за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.63 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.63 на матч «Наполи» — «Торино» позволит вывести на карту выигрыш 1630₽, общая выплата — 2630₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.63.

Пять причин, почему ставка зайдёт