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    Обыграет ли «Ювентус» ПСВ?

    Ювентус — ПСВ: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.10. 17.09.2024

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    Прогноз и ставки на «Ювентус» — ПСВ
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    Тён Копмейнерс («Ювентус»)
    «Ювентус» на своем поле примет ПСВ в поединке первого тура основного раунда Лиги чемпионов. Матч состоится 17 сентября и начнется в 19:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ювентус» — ПСВ, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги 17 Сентября 2024 года

    Ювентус

  • Турин
    •  Ювентус 19:45 ПСВ

    ПСВ

  • Эйндховен
    •

    «Ювентус»

    Турнирное положение: «Ювентус» получил право выступать в Лиге чемпионов благодаря третьему месту в итальянском первенстве прошлого сезона.

    Команда таким образом получила возможность начинать борьбу в главном еврокубке с основного раунда, стартом в котором как раз и будет игра с нынешним соперником.

    Ювентус — ПСВ: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках четвертого тура Серии А «Ювентус» на выезде сыграл вничью с «Эмполи» (0:0).

    Между тем, в своем национальном чемпионате коллектив по итогам четырех стартовых туров занимает первую позицию с восемью баллами, но по потерянным очкам не есть лидером.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Не сыграют: травмированы — Консейсау, Милик, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех предыдущих матчах в разных турнирах «Ювентус» не проиграл, но победил лишь дважды в семи последних играх.

    С такой формой туринцам может быть непросто одолеть довольно крепкого соперника, тем не менее, класс есть класс, а фактор своего поля также должен играть им на руку.

    Душан Влахович — лучший бомбардир команды на старте нового сезона Серии А с двумя голами.

    ПСВ

    Турнирное положение: ПСВ завоевал право выступать в Лиге чемпионов благодаря титулу чемпиона Нидерландов прошлой кампании.

    Команда тем самым получила возможность начинать борьбу в главном еврокубке с основного раунда, стартом в котором как раз и будет игра с нынешним соперником.

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    • Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках нидерландского первенства эйндховенцы на своем поле одолели «Неймеген» со счетом 2:0.

    Этот успех стал для коллектива пятым кряду в поединках, которые пришлись как раз на национальное первенство (Эредивизия) нового сезона.

    Не сыграют: травмированы — Лосано, Оппегор, Обиспо, Дест, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в девяти последних матчах в разных турнирах ПСВ проиграл лишь раз, да и то данное поражение было не в основное время.

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    Ирвинг Лосано, который травмирован — лучший бомбардир команды в Эредивизии нового сезона с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти последних матчах «Ювентуса» хотя бы одна команда не забивала

    • в восьми из девяти последних матчей ПСВ не проиграл

    • в семи из восьми последних матчей ПСВ забивали больше 2,5 голов.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Ювентус» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.73. Ничья — в 4.00, победа ПСВ — в 4.40.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 2.10.

    Прогноз: в пяти последних матчах хозяев хотя бы одна команда не забивала. Так было и в трех из четырех их последних домашних поединков.

    Между тем, в двух последних матчах гостей забивали только они.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было в трех из пяти последних матчей «Ювентуса» и двух последних — ПСВ.

    Ставка: только одна команда забьет за 2.45

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    «Ювентус» — ПСВ: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 17.09.2024. Прогнозы на футбол. Обыграет ли «Ювентус» ПСВ?
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