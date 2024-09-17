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    Ибрагимович о своей роли в «Милане»: Я командую, а остальные слушают

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    Советник президента «Милана» Златан Ибрагимович рассказал о том, какие функции выполняет в клубе.

    Златан Ибрагимович
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    Златан Ибрагимович

    «Моя роль в клубе? Это просто: я командую, а остальные слушают.

    Почему я иногда отсутствую в клубе? Могу сказать только то, что, когда лев уходит, кошки расслабляются, но, когда лев возвращается, они разбегаются», — приводит слова Ибрагимовича сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

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    • Сегодня, 17-го сентября в 22:00 мск стартовал матч Лиги чемпионов между «Миланом» и «Ливерпулем». Следите за ходом поединка по этой ссылке. После 25-и минут игры «россонери» ведет со счетом 1:0.

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