Ибрагимович о своей роли в «Милане»: Я командую, а остальные слушают

Советник президентарассказал о том, какие функции выполняет в клубе.

«Моя роль в клубе? Это просто: я командую, а остальные слушают.

Почему я иногда отсутствую в клубе? Могу сказать только то, что, когда лев уходит, кошки расслабляются, но, когда лев возвращается, они разбегаются», — приводит слова Ибрагимовича сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Сегодня, 17-го сентября в 22:00 мск стартовал матч Лиги чемпионов между «Миланом» и «Ливерпулем». Следите за ходом поединка по этой ссылке. После 25-и минут игры «россонери» ведет со счетом 1:0.