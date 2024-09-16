Погребняк: Дзюба должен побить рекорд Лоськова в этом сезоне

Бывший нападающий сборной Россиисчитает, что новичку тольяттинского «Акрона»вполне по силам превзойти рекорд экс-футболиста «Локомотива»по количеству результативных действий в РПЛ.

«Думаю, что в этом сезоне рекорд будет побит. Шансы для этого хорошие, тем более Дзюба — командный игрок. Так что в этом сезоне можем увидеть новое имя на вершине. Будет ли тяжело сделать это в "Акроне"?

Я тоже играл за не самые сильные команды в арендах, но ничего, отметку в 10 голов перебивал. Наоборот, Дзюба будет чувствовать себя как дома. Не думаю, что в более сильной команде было бы как-то легче», — сказал Погребняк «СЭ».

Календарь и таблица РПЛ

Сейчас рекорд чемпионатов России по системе «гол+пас» принадлежит Лоськову, у которого 265 очков (120+145). В настоящий момент у Дзюба после голевого паса в игре с «Химками» стало 256 очков (160+96).