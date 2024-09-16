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    Погребняк: Дзюба должен побить рекорд Лоськова в этом сезоне

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    Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк считает, что новичку тольяттинского «Акрона» Артему Дзюбе вполне по силам превзойти рекорд экс-футболиста «Локомотива» Дмитрия Лоськова по количеству результативных действий в РПЛ.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Думаю, что в этом сезоне рекорд будет побит. Шансы для этого хорошие, тем более Дзюба — командный игрок. Так что в этом сезоне можем увидеть новое имя на вершине. Будет ли тяжело сделать это в "Акроне"?

    Я тоже играл за не самые сильные команды в арендах, но ничего, отметку в 10 голов перебивал. Наоборот, Дзюба будет чувствовать себя как дома. Не думаю, что в более сильной команде было бы как-то легче», — сказал Погребняк «СЭ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Сейчас рекорд чемпионатов России по системе «гол+пас» принадлежит Лоськову, у которого 265 очков (120+145). В настоящий момент у Дзюба после голевого паса в игре с «Химками» стало 256 очков (160+96).

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