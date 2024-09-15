Конте: Это сложный вызов, но я достаточно зрел, чтобы справиться

Главный тренервысказался о текущем положении дел в команде.

«Сейчас у меня много энергии, и я очень воодушевлен, я скучал по футболу в целом. "Наполи" предоставил мне возможность познакомиться с чудесным городом, который живет футболом, ложится спать с мыслями о футболе и просыпается с мыслями о нем.

Это, безусловно, очень сложный вызов, в этом нет сомнений, но я чувствую, что достаточно зрел, чтобы справиться с ним, потому что для этого нужны сила, голод и энтузиазм. "Наполи" — очень требовательный клуб».

Я искренне надеюсь на успех, по ходу моей карьеры я обычно садился в неготовый болид, и мне приходилось выводить его на первое место с четвертого или пятого.

Главное — сосредоточиться на слове «мы», нам нужно избавиться от «я» и эгоизма в целом. С отдельными людьми ничего не добьешься, выигрывать или проигрывать позволяет команда.

Очевидно, команда, обладающая талантливыми игроками, должна выжимать из них максимум, но благо команды всегда на первом месте. Нужно исключить тех игроков, которые ставят вперед себя, потому что я не лажу с ними.

Тяжелая труд — это девиз, который со мной всегда. Помню, как английские журналисты на моей первой пресс-конференции с «Челси» подсчитали, сколько раз я сказал «труд», и были удивлены. Я не изменился, мы должны работать, и единственный известный мне способ добиться успеха — это упорный труд«, — цитирует Конте Football Italia.

Календарь и таблица Серии А

Сейчас "Наполи" имеет в своем активе шесть очков и занимает шестое место в турнирной таблице Серии А.