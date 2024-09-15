ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эдуард Сперцян — полузащитник «Краснодар»Бесподобный Сперцян и непобедимый «Краснодар»
  • 11:23
    • «Химки» официально подписали воспитанника «Барселоны» Корредеру
  • 09:13
    • Мераб Двалишвили новый чемпион UFC в легчайшем весе
    Все новости спорта

    Конте: Это сложный вызов, но я достаточно зрел, чтобы справиться

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Наполи
    Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался о текущем положении дел в команде.

    Антонио Конте
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Антонио Конте

    «Сейчас у меня много энергии, и я очень воодушевлен, я скучал по футболу в целом. "Наполи" предоставил мне возможность познакомиться с чудесным городом, который живет футболом, ложится спать с мыслями о футболе и просыпается с мыслями о нем.

    Это, безусловно, очень сложный вызов, в этом нет сомнений, но я чувствую, что достаточно зрел, чтобы справиться с ним, потому что для этого нужны сила, голод и энтузиазм. "Наполи" — очень требовательный клуб».

    Я искренне надеюсь на успех, по ходу моей карьеры я обычно садился в неготовый болид, и мне приходилось выводить его на первое место с четвертого или пятого.

    Главное — сосредоточиться на слове «мы», нам нужно избавиться от «я» и эгоизма в целом. С отдельными людьми ничего не добьешься, выигрывать или проигрывать позволяет команда.

    Очевидно, команда, обладающая талантливыми игроками, должна выжимать из них максимум, но благо команды всегда на первом месте. Нужно исключить тех игроков, которые ставят вперед себя, потому что я не лажу с ними.

    Тяжелая труд — это девиз, который со мной всегда. Помню, как английские журналисты на моей первой пресс-конференции с «Челси» подсчитали, сколько раз я сказал «труд», и были удивлены. Я не изменился, мы должны работать, и единственный известный мне способ добиться успеха — это упорный труд«, — цитирует Конте Football Italia.

    Календарь и таблица Серии А

    Сейчас "Наполи" имеет в своем активе шесть очков и занимает шестое место в турнирной таблице Серии А.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Арсенал» потеряет очки на поле «Тоттенхэма»?
  • «Тоттенхэм» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.54
    •
  • «Ахмат» окажет сопротивление
  • «Динамо» — «Ахмат». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • «Барселона» продлит свою серию побед?!
  • «Жирона» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.01
  • Экспресс дня 15 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.54
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Динамо — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 14:15
    •  2.25
  • Прогноз на матч Жирона — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.05
  • Прогноз на матч Динамо Махачкала — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Атлетико — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Монца — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.60
  • Прогноз на матч Торпедо — Балтика
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.92
  • Прогноз на матч Аль-Шорта — Аль-Наср
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры