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    «Вильярреал» вырвал победу у «Мальорки»

    «Мальорка» — «Вильярреал»: счет матча 1:2, обзор голов

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    В матче пятого тура чемпионата Испании «Вильярреал» на выезде обыграл «Мальорку» со счетом 2:1.

    «Вильярреал»
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    «Вильярреал»

    На голы Логана Косты и Айосе Переса хозяева ответили только автоголом Рауля Альбиоля.

    Отметим, что «Вильярреал» смог вырвать победу на четвертой компенсированной минуте.

    Чемпионат Испании
    Мальорка — Вильярреал 1:2 (0:1, 1:1)
    Голы: 0:1 — 27 Коста, 1:1 — 57, автогол Альбиоль, 1:2 — 90+4 ПересМальорка: Грейф, Раильо, Вальент, Тони Лато, Дани Родригес (Наварро, 62), Морланес (Мохика, 72), Саму Кошта, Санчес (Копете, 81), Асано (Дардер, 63), Доменек (Фернандес, 46), МурикиВильярреал: Конде, Фемения, Альбиоль, Коста, Кардона (Бернат, 86), Алекс Баэна, Парехо (Пепе, 74), Комесанья (Терратс, 85), Ахомаш (Пино, 63), Перес, БарриПредупреждения: Саму Кошта (25), Кардона (33), Вальент (37), Барри (47), Комесанья (83), Фернандес (90+4)Удаление: Тони Лато (69)

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Вильярреал» с 11 очками поднялся на второе место. «Мальорка» с 5 баллами идет десятой.

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