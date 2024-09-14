«Мальорка» — «Вильярреал»: счет матча 1:2, обзор голов

«Вильярреал» Фото: globallookpress.com
На голы Логана Косты и Айосе Переса хозяева ответили только автоголом Рауля Альбиоля.
Отметим, что «Вильярреал» смог вырвать победу на четвертой компенсированной минуте.
Чемпионат Испании
Мальорка — Вильярреал 1:2 (0:1, 1:1)
Голы: 0:1 — 27 Коста, 1:1 — 57, автогол Альбиоль, 1:2 — 90+4 ПересМальорка: Грейф, Раильо, Вальент, Тони Лато, Дани Родригес (Наварро, 62), Морланес (Мохика, 72), Саму Кошта, Санчес (Копете, 81), Асано (Дардер, 63), Доменек (Фернандес, 46), МурикиВильярреал: Конде, Фемения, Альбиоль, Коста, Кардона (Бернат, 86), Алекс Баэна, Парехо (Пепе, 74), Комесанья (Терратс, 85), Ахомаш (Пино, 63), Перес, БарриПредупреждения: Саму Кошта (25), Кардона (33), Вальент (37), Барри (47), Комесанья (83), Фернандес (90+4)Удаление: Тони Лато (69)
Календарь и таблица испанской Примеры
«Вильярреал» с 11 очками поднялся на второе место. «Мальорка» с 5 баллами идет десятой.