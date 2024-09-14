Гвардиола пожелал удачи Почеттино в сборной США

Наставник «Манчестер Сити»высказался о том, чторешил возглавить сборную США. Он пожелал удачи специалисту на новой работе.

«Я желаю ему и сборной США, где у меня есть друзья, удачи. Я знаю, что он первоклассный тренер, опытный специалист. Это увлекательный опыт — возглавить сборную США и попытаться построить проект на многие годы, имея возможность вывести национальную команду на новый уровень.

Потенциал у США есть из-за количества людей, внимания к спорту. Если он так решил, значит, так лучше для него», — приводит Goal слова Гвардиолы.

52-летний Почеттино заключил двухлетнее соглашение со сборной США. Специалист будет готовить команду к чемпионату мира-2026.

Ранее стало известно, что зарплата Почеттино составит 6 млн долларов в год.