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    Гвардиола пожелал удачи Почеттино в сборной США

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    Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о том, что Маурисио Почеттино решил возглавить сборную США. Он пожелал удачи специалисту на новой работе.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Я желаю ему и сборной США, где у меня есть друзья, удачи. Я знаю, что он первоклассный тренер, опытный специалист. Это увлекательный опыт — возглавить сборную США и попытаться построить проект на многие годы, имея возможность вывести национальную команду на новый уровень.

    Потенциал у США есть из-за количества людей, внимания к спорту. Если он так решил, значит, так лучше для него», — приводит Goal слова Гвардиолы.

    52-летний Почеттино заключил двухлетнее соглашение со сборной США. Специалист будет готовить команду к чемпионату мира-2026.

    Ранее стало известно, что зарплата Почеттино составит 6 млн долларов в год.

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