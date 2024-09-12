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    Тебас: Рад, что Нико Уильямс не перешел в «Барселону»

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    Президент Ла Лиги Хавьер Тебас ответил на вопрос о срыве трансфера форварда «Атлетика» Нико Уильямса в «Барселону».

    Хавьер Тебас
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    Хавьер Тебас

    «Нико Уильямс был нужен "Барсе", но она не смогла подписать его. Я очень рад, что он остался в "Атлетике" и что он всё ещё выступает в Испании. Мне приятно видеть подобное, поскольку это делает соревнования более конкурентоспособными, а также формируется чувство сопричастности», — приводит слова Тебаса журналист Фабрицио Романо.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В текущем сезоне Уильямс провел четыре матча во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

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