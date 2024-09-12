Тебас: Рад, что Нико Уильямс не перешел в «Барселону»

Президент Ла Лигиответил на вопрос о срыве трансфера форварда

«Нико Уильямс был нужен "Барсе", но она не смогла подписать его. Я очень рад, что он остался в "Атлетике" и что он всё ещё выступает в Испании. Мне приятно видеть подобное, поскольку это делает соревнования более конкурентоспособными, а также формируется чувство сопричастности», — приводит слова Тебаса журналист Фабрицио Романо.

Календарь и таблица испанской Примеры

В текущем сезоне Уильямс провел четыре матча во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.