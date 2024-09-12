Ковальчук: Fan ID — это странно. Непонятно, почему почему на Кубке его нет, а в РПЛ есть

Илья Ковальчук Фото: globallookpress.com
Ковальчук принял участие в Матче звезд «Спартака», приуроченном к 10-летию открытия домашнего стадиона «Лукойл Арена». В этой игре хоккеист отметился голом с пенальти.
«Fan ID — это странно. Для меня как болельщика и зрителя непонятно, почему на Кубке его нет, а на РПЛ есть.
У нас есть руководители, но я как болельщик — за атмосферу на стадионе, которая была на нашем матче», — приводит слова Ковальчука «Чемпионат».
Напомним, в прошлом сезоне 41-летний Ковальчук играл в КХЛ за московский «Спартак».