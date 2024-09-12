Ковальчук: Fan ID — это странно. Непонятно, почему почему на Кубке его нет, а в РПЛ есть

Известный хоккеистпризнался, что не понимает, для чего в футболе ввели карту болельщика ().

Ковальчук принял участие в Матче звезд «Спартака», приуроченном к 10-летию открытия домашнего стадиона «Лукойл Арена». В этой игре хоккеист отметился голом с пенальти.

«Fan ID — это странно. Для меня как болельщика и зрителя непонятно, почему на Кубке его нет, а на РПЛ есть.

У нас есть руководители, но я как болельщик — за атмосферу на стадионе, которая была на нашем матче», — приводит слова Ковальчука «Чемпионат».

Напомним, в прошлом сезоне 41-летний Ковальчук играл в КХЛ за московский «Спартак».