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    Ковальчук: Fan ID — это странно. Непонятно, почему почему на Кубке его нет, а в РПЛ есть

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    Известный хоккеист Илья Ковальчук признался, что не понимает, для чего в футболе ввели карту болельщика (Fan ID).

    Илья Ковальчук
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    Илья Ковальчук

    Ковальчук принял участие в Матче звезд «Спартака», приуроченном к 10-летию открытия домашнего стадиона «Лукойл Арена». В этой игре хоккеист отметился голом с пенальти.

    «Fan ID — это странно. Для меня как болельщика и зрителя непонятно, почему на Кубке его нет, а на РПЛ есть.

    У нас есть руководители, но я как болельщик — за атмосферу на стадионе, которая была на нашем матче», — приводит слова Ковальчука «Чемпионат».

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    • Напомним, в прошлом сезоне 41-летний Ковальчук играл в КХЛ за московский «Спартак».

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