Почеттино возглавил сборную США

Маурисио Почеттино Фото: globallookpress.com
Почеттино после назначения дал свой комментарий.
«Решение присоединиться к сборной США было для меня не просто связано с футболом; это связано с путешествием, которое проходит эта команда и эта страна. Энергия, страсть и жажда достичь чего-то действительно исторического здесь — вот что меня вдохновило. Возможность возглавить мужскую сборную США перед болельщиками, которые так же страстны, как и игроки, — это то, чего я не мог упустить.
Я вижу группу игроков, полных таланта и потенциала, и вместе мы построим что-то особенное, чем сможет гордиться вся страна», — приводит слова Почеттино пресс-служба сборной.