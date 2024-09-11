Почеттино возглавил сборную США

Аргентинецвозглавил сборную США. Специалист будет готовить американскую национальную команду к домашнему ЧМ-2026.

Почеттино после назначения дал свой комментарий.

«Решение присоединиться к сборной США было для меня не просто связано с футболом; это связано с путешествием, которое проходит эта команда и эта страна. Энергия, страсть и жажда достичь чего-то действительно исторического здесь — вот что меня вдохновило. Возможность возглавить мужскую сборную США перед болельщиками, которые так же страстны, как и игроки, — это то, чего я не мог упустить.

Я вижу группу игроков, полных таланта и потенциала, и вместе мы построим что-то особенное, чем сможет гордиться вся страна», — приводит слова Почеттино пресс-служба сборной.