Жуниор: Это была худшая игра с тех пор, как я возглавил сборную Бразилии

Наставник сборной Бразилиивысказался о поражении от Парагвая в матче квалификации ЧМ-2026.

Бразильцы уступили в гостях со счетом 0:1.

«Думаю, ожидания были очень позитивными, чтобы мы могли провести более стабильную игру, сыграть спокойно. До того момента, как мы пропустили гол, мы пытались позиционировать себя на поле и посредством обмена передачами суметь разместить команду Парагвая за линией полузащиты.

С того момента, как мы пропустили мяч, мы потеряли себя. Все, что строилось до конца первого этапа, мы бросили и сдали. Это была худшая игра с тех пор, как я возглавил команду», — цитирует Доривала Ge.