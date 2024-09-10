Сычев: Сборной России нужно конкурировать с лучшими командами Европы

Экс-форвард сборной Россиивысказался против перехода России в Азиатскую конфедерацию.

«Я сразу об этом говорил. Играть с Вьетнамом и Таиландом — точно не для нас. Мы же еще говорим о юношеском футболе и молодежном.

Нам нужно конкурировать с лучшими сборными европейского континента. Тогда российский футбол будет расти в здоровой конкуренции. Мы будем понимать, куда нам двигаться в плане развития. Сейчас лучше немного подождать», — цитирует Сычева Sport24.

Напомним, что в последнем товарищеском матче сборная России разгромила команду Вьетнама со счетом 3:0.