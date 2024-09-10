Луис Суарес: Я навсегда останусь фанатом сборной Уругвая

Форвард «Интер Майами»прокомментировал окончание карьеры в сборной Уругвая. 7 сентября нападающий провел последний матч за национальную команду.

По словам Суареса, прощание с национальной сборной было впечатляющим.

«Через несколько дней я могу просто написать вам, чтобы поблагодарить вас за красивый момент, который я пережил в пятницу, уникальный и особенный, потому что я смог пережить его со своей семьей.

Это было лучшее прощание, которое я мог получить в окружении своих близких, тех, кто видел, как я рос, и тех, кто действительно знал меня как человека.

Спасибо всему уругвайскому народу за его неизменную любовь. Я больше не игрок сборной Уругвая, но навсегда останусь ее фанатом!» — написал Суарес в соцсетях.