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    Аршавин: Фанаты «Зенита» вряд ли примут Соболева

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    Заместитель гендиректора петербургского «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин оценил перспективы Александра Соболева в питерской команде.

    Александр Соболев
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    Александр Соболев

    «Думаю, болельщики вряд ли примут Соболева. Быстрова приняли? Это другая история. Он из Санкт‑Петербурга, он играл в "Зените", потом в "Спартаке" и возвращался.

    А Соболев — игрок "Спартака", плюс неприятная стычка. То, что фанаты "Зенита" с "Виража" не ходят на игры, сыграет в пользу Саши. Но на матче Кубка России ему будет не сладко. А он как раз в матче Кубка и может дебютировать в основном составе.

    С другой стороны, Дзюбу тоже особо не любили. Это не мешало ему забивать по 20 мячей и приносить "Зениту" чемпионство», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

    Соболев с 2020 по 2024 год играл за «Спартак». Форвард перешел в «Зенит» 30 августа.

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