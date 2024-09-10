Аршавин: Фанаты «Зенита» вряд ли примут Соболева

Заместитель гендиректора петербургского «Зенита» по спортивному развитиюоценил перспективыв питерской команде.

«Думаю, болельщики вряд ли примут Соболева. Быстрова приняли? Это другая история. Он из Санкт‑Петербурга, он играл в "Зените", потом в "Спартаке" и возвращался.

А Соболев — игрок "Спартака", плюс неприятная стычка. То, что фанаты "Зенита" с "Виража" не ходят на игры, сыграет в пользу Саши. Но на матче Кубка России ему будет не сладко. А он как раз в матче Кубка и может дебютировать в основном составе.

С другой стороны, Дзюбу тоже особо не любили. Это не мешало ему забивать по 20 мячей и приносить "Зениту" чемпионство», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Соболев с 2020 по 2024 год играл за «Спартак». Форвард перешел в «Зенит» 30 августа.