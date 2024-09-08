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    «Енисей» минимально победил «Нефтехимик»

    «Нефтехимик» — «Енисей»: счет матча 0:1, обзор гола

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    В матче девятого тура Первой лиги России «Енисей» на выезде переиграл «Нефтехимик» со счетом 1:0.

    «Енисей»
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    «Енисей»

    Автором единственного гола в игре стал Даниил Григорьев на 84-й минуте.

    Отметим, что хозяева играли в меньшинстве с 40-й минуте из-за удаления Николая Толстопятова.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Нефтехимик — Енисей 0:1
    Гол: 0:1 Даниил Григорьев (84') Нефтехимик: Никита Янович, Максим Шоркин, Марат Ситдиков, Николай Толстопятов, Эдуард Валиахметов, Султан Джамилов, Данила Емельянов, Максим Петров, Даниил Родин, Константин Шильцов, Саид Алиев Енисей: Станислав Антипин, Александр Масловский, Томас Рукас, Максим Ширяев, Михаил Тихонов, Андреа Чуканов, Александр Ломакин, Тимофей Шипунов, Кирилл Ушатов, Андрей Мазурин, Максим Савельев Предупреждения: Максим Ширяев (5'), Александр Ломакин (16'), Николай Толстопятов (22'), Николай Толстопятов (40'), Томас Рукас (62'), Александр Кахидзе (72'), Марат Ситдиков (76')

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    Благодаря этой победе «Енисей» набрал 12 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице. У «Нефтехимика» тоже 12 баллов и девятая строчка.

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