«Нефтехимик» — «Енисей»: счет матча 0:1, обзор гола

Автором единственного гола в игре стал Даниил Григорьев на 84-й минуте.
Отметим, что хозяева играли в меньшинстве с 40-й минуте из-за удаления Николая Толстопятова.
Футбол. Россия. Первая лига
Нефтехимик — Енисей 0:1
Гол: 0:1 Даниил Григорьев (84') Нефтехимик: Никита Янович, Максим Шоркин, Марат Ситдиков, Николай Толстопятов, Эдуард Валиахметов, Султан Джамилов, Данила Емельянов, Максим Петров, Даниил Родин, Константин Шильцов, Саид Алиев Енисей: Станислав Антипин, Александр Масловский, Томас Рукас, Максим Ширяев, Михаил Тихонов, Андреа Чуканов, Александр Ломакин, Тимофей Шипунов, Кирилл Ушатов, Андрей Мазурин, Максим Савельев Предупреждения: Максим Ширяев (5'), Александр Ломакин (16'), Николай Толстопятов (22'), Николай Толстопятов (40'), Томас Рукас (62'), Александр Кахидзе (72'), Марат Ситдиков (76')
Благодаря этой победе «Енисей» набрал 12 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице. У «Нефтехимика» тоже 12 баллов и девятая строчка.