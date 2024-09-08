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    Мартинес объяснил, почему оставил Роналду в запасе на матч с Шотландией

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    Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес ответил на вопрос, почему оставил Криштиану Роналду в запасе на матч против Шотландии в Лиге наций.

    Роберто Мартинес
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    Роберто Мартинес

    «Это тактическое решение. Я хочу распределить силы, когда мы играем два матча за 72 часа. В матче против Хорватии Криштиану совершил больше всего ускорений, и дело лишь в том, чтобы поберечь игрока, оставив его в запасе.

    Он наш капитан и знает, что это очень важно для нас. Важно распределять силы. У нас в стартовом составе четыре новых игрока, еще двое отыграли по 45 минут. Криштиану провел отличную игру против Хорватии, и его важно поберечь», — цитирует Мартинеса RTP.

    Матч начался в 21:45 мск. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.

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