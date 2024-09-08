8 сентября во 2-м туре дивизиона А Лиги наций по футболу сыграют Португалия и Шотландия. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Португалия — Шотландия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Португалия

Турнирное положение: португальцы стартовали в Лиге наций с победы.

Португальская «националка» смогла победить Хорватию, набрала три балла и идет на второй строчке в турнирной таблице.

До этого же главная команда Португалии вылетела в четвертьфинале чемпионата Европы, по пенальти уступив Франции.

Последние матчи: в матче первого тура Лиги наци Португалия переиграла Хорватию (2:1).

До этого же было поражение по пенальти от Франции на чемпионате Европы (0:0, 3:5 по пенальти) и победа над Словенией тоже в серии пенальти (0:0, по пенальти 3:0).

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Не сыграют: все вызванные футболисты готовы к игре.

Состояние команды: подопечные Роберта Мартинеса всегда находятся в хорошей форме. Они попали в такую группу Лиги наций, из которой обязаны выходить.

Думается, что сборная Португалии должна занимать первое место в этой группе без особых проблем.

Шотландия

Турнирное положение: шотландцы же стартовали в этом турнире не совсем удачно.

Главная команда Шотландии уступила Польше, не имеет зачетных баллов и занимает третье место в турнирной таблице.

До этого шотландская «националка» не смогла выйти из группы на Евро, набрав всего один балл и став последней.

Последние матчи: в первом туре Лиги наций подопечные Стива Кларка уступили Польше (2:3).

До этого сборная Шотландии на Евро-2024 проиграла Германии (1:5) и Венгрии (0:1), но сыграла вничью со Швейцарией (1:1).

Не сыграют: все вызванные футболисты в строю.

Состояние команды: шотландская команда никогда на славилась высокими результатами, но тут смогла выйти в Лигу А, что уже является весомым результатом.

Думается, что Шотландия будет бороться за сохранение прописки в Лиге А Лиги наций.

Статистика для ставок

Шотландия не может выиграть на протяжении 5 матчей подряд

Португалия проиграла только 1 из последних 7 матчей

В последнем очном матче Португалия победила Шотландию со счетом 3:1 в 2018 году

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Португалия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 5.50, а победа Шотландии — в 15.00.

ТБ 2,5 оценивается в 1.77, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.05.

Прогноз: шотландцы в последнее время забивают, поэтому могут огорчить и португальцев, которые, в свою очередь, забьют точно.

Ставка: обе забьют за 2.60.

Прогноз: думается, что шотландцы крупно не проиграют в этой игре.

Ставка: победа Шотландии с форой+1,5 за 2.10.