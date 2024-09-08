Португалия
Шотландия
Португалия
Турнирное положение: португальцы стартовали в Лиге наций с победы.
Португальская «националка» смогла победить Хорватию, набрала три балла и идет на второй строчке в турнирной таблице.
Португалия — Шотландия: коэффициенты букмекеров
До этого же главная команда Португалии вылетела в четвертьфинале чемпионата Европы, по пенальти уступив Франции.
Последние матчи: в матче первого тура Лиги наци Португалия переиграла Хорватию (2:1).
До этого же было поражение по пенальти от Франции на чемпионате Европы (0:0, 3:5 по пенальти) и победа над Словенией тоже в серии пенальти (0:0, по пенальти 3:0).
Прогнозы и ставки на Лигу наций
Не сыграют: все вызванные футболисты готовы к игре.
Состояние команды: подопечные Роберта Мартинеса всегда находятся в хорошей форме. Они попали в такую группу Лиги наций, из которой обязаны выходить.
Думается, что сборная Португалии должна занимать первое место в этой группе без особых проблем.
Шотландия
Турнирное положение: шотландцы же стартовали в этом турнире не совсем удачно.
Главная команда Шотландии уступила Польше, не имеет зачетных баллов и занимает третье место в турнирной таблице.
До этого шотландская «националка» не смогла выйти из группы на Евро, набрав всего один балл и став последней.
Последние матчи: в первом туре Лиги наций подопечные Стива Кларка уступили Польше (2:3).
До этого сборная Шотландии на Евро-2024 проиграла Германии (1:5) и Венгрии (0:1), но сыграла вничью со Швейцарией (1:1).
Не сыграют: все вызванные футболисты в строю.
Состояние команды: шотландская команда никогда на славилась высокими результатами, но тут смогла выйти в Лигу А, что уже является весомым результатом.
Думается, что Шотландия будет бороться за сохранение прописки в Лиге А Лиги наций.
Статистика для ставок
- Шотландия не может выиграть на протяжении 5 матчей подряд
- Португалия проиграла только 1 из последних 7 матчей
- В последнем очном матче Португалия победила Шотландию со счетом 3:1 в 2018 году
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Португалия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 5.50, а победа Шотландии — в 15.00.
ТБ 2,5 оценивается в 1.77, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.05.
- 2.45Россия — Таиланд: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
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Прогноз: шотландцы в последнее время забивают, поэтому могут огорчить и португальцев, которые, в свою очередь, забьют точно.
Ставка: обе забьют за 2.60.
Прогноз: думается, что шотландцы крупно не проиграют в этой игре.
Ставка: победа Шотландии с форой+1,5 за 2.10.