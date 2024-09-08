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    Игонин: Переход Миранчука в «Сьон» говорит о том, что у нас невысокий уровень футбола

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    Экс-футболист Алексей Игонин высказался о переходе полузащитника Антона Миранчука в швейцарский «Сьон».

    Антон Миранчук
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    Антон Миранчук

    «Переход Антона Миранчука в "Сьон" в очередной раз говорит о том, что у нас невысокий уровень футбола и игроков. Факт есть факт. Если один из лучших российских футболистов не может закрепиться в европейском чемпионате, то о чём можно говорить дальше?

    Он хотел уехать в Европу, но не было возможности остаться в хорошем клубе. А в Европе все хотят играть. Антон и многие российские специалисты предполагали, что будущий клуб будет выглядеть несколько иначе. Но надо трезво смотреть на вещи», — сказал Игонин Чемпионату.

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    • Напомним, что Миранчук покинул «Локомотив» этим летом после истечения контракта. Ранее сообщалось о том, что в соглашении со «Сьоном» есть пункт об отступных в размере 5.5 млн. евро.

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