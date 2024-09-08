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    Костич может отправится в Турцию

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    По данным известного инсайдера Маттео Моретто, серб Филип Костич может покинуть «Ювентус» и перейти в один из турецких клубов.

    Филип Костич
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    Филип Костич

    Сейчас с 31-летним полузащитником ведет переговоры «Фенербахче», готовый его взять взять в аренду или совершить полноценный трансфер.

    Другим претендентом является его известный конкурент «Галатасарай». Известно, что Костичем также интересовался «Спартак», но он не захотел переходить в РПЛ.

    Костич играет за «Ювентус» с лета 2022 года. Всего сыграл за команду 87 матчей, забил три мяча и сделал 15 результативных передач. Ранее серб играл за «Айнтрахт», «Гамбург», «Штутгарт», «Гронинген» и «Раднички».

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