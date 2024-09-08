Костич может отправится в Турцию

По данным известного инсайдера Маттео Моретто, сербможет покинуть «Ювентус» и перейти в один из турецких клубов.

Сейчас с 31-летним полузащитником ведет переговоры «Фенербахче», готовый его взять взять в аренду или совершить полноценный трансфер.

Другим претендентом является его известный конкурент «Галатасарай». Известно, что Костичем также интересовался «Спартак», но он не захотел переходить в РПЛ.

Костич играет за «Ювентус» с лета 2022 года. Всего сыграл за команду 87 матчей, забил три мяча и сделал 15 результативных передач. Ранее серб играл за «Айнтрахт», «Гамбург», «Штутгарт», «Гронинген» и «Раднички».