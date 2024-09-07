«Шинник» — «Уфа»: счет матча 2:0, обзор голов

«Шинник» Фото: t.me/fc_shinnik
У ярославской команды голы забили Захар Фёдоров на 15-й минуте и Тимур Жамалетдинов на 84-й минуте.
Футбол. Россия. Первая лига
Шинник — Уфа 2:0
Голы: 1:0 Fedorov Z. (15'), 2:0 Тимур Жамалетдинов (84') Шинник: Денис Вамбольт, Василий Алейников, Денис Самойлов, Данила Сухомлинов, Вячеслав Зинков, Chernyi A., Fedorov Z., Gbamble N., Jonathan J., Kosogorov A., Zagre B. Уфа: Алексей Чернов, Арсен Адамов, Денис Кутин, Владислав Адаев, Шамиль Исаев, Gurenko A., Karpov V., Lozhkin V., Pasevich R., Perchenok A., Zakharov G. Предупреждения: Zakharov G. (14'), Шамиль Исаев (29'), Perchenok A. (45+3')
После этого матча «Шинник» занимает 12-е место в таблице Первой лиги с 9-ю очками в активе. «Уфа» располагается на 16-й позиции (6 баллов).