Соболев сыграет за «Зенит» в товарищеском матче с «Кайратом»

Нападающий «Зенита»примет участие в товарищеском матче с казахстанским «Кайратом». Об этом сообщил главный тренер санкт-петербургского клуба Сергей Семак.

Матч «Кайрат» — «Зенит» пройдет в Алма‑Ате 8 сентября, начало — в 17:00 мск.

«С учетом вызовов в сборные у нас было 16 человек, Ваня Сергеев уехал, осталось 15 полевых игроков. Посмотрим, кто в каком состоянии.

Возможно, кто‑то останется и не полетит в Казахстан. При этом вызвали пять человек из молодежного состава.

В целом все готовы, за исключением травмированных, которые продолжают восстанавливаться. Это Горшков, Глушенков и Родригао.

Если не будет форс‑мажора, Соболев сыграет в Казахстане. Александр, конечно, много пропустил. И ему как раз очень важно набирать игровые кондиции, почувствовать игровой ритм. Постепенно начать понимать те требования, что у нас есть.

По его работе — он с большим желанием тренируется, хочет поскорее набрать форму и начать помогать команде. В ней Александра приняли хорошо. Все мы ждем его появления на поле. Это, безусловно, игрок, который нам поможет.

Проанализируем его состояние, поговорим с ним, поймем, сколько, на наш взгляд, он может сыграть, по ходу дела будем решать, какое количество игрового времени у него будет», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Соболев перешел в «Зенит» в конце августа из «Спартака». Контракт 27-летнего нападающего с санкт-петербургским клубом рассчитано на три года.

Напомним, Соболев в самом начале нынешнего сезона был отстранен от основного состава «Спартака» из-за того, что изъявил желание перейти в «Зенит».