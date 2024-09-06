В день матча Россия — Таиланд в Ханое ожидается сильнейший за последние несколько лет тайфун

Во Вьетнаме, где сборнаяпроводит сентябрьский сбор, резко ухудшается погода.

За сутки до матча сборной России против команды Таиланда в Ханое начался сильный ливень, сообщает «Матч ТВ».

В день игры ожидается тайфун «Яги», который может стать самым сильнейшим в городе за последние несколько лет.

«На Ханой надвигается большой шторм. Вам следует быть острожным и запастись едой на несколько дней, чтобы не пришлось покидать отель. Цены на такси вырастут в пять раз очень скоро», — сказал «Чемпионату» сотрудник отеля в Ханое.

Матч между сборными России и Таиланда должен состояться 7 сентября в Ханое, начало запланировано на 16:00 мск.

Напомним, 5 сентября сборная России одержала победу над командой Вьетнама.