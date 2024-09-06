Сборные Франции и Италии сыграют между собой в рамках 1-го тура Лиги наций. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

Франция

Сборная Франции стала бронзовым призером прошедшего Евро-2024. Команда под руководством Дидье Дешама завершила выступление на стадии полуфинала, уступив будущему чемпиону — Испании (1:2).

До этого французы вышли в плей-офф со второго места в группе, пропустив на первое Австрию. В 1/8 финала сборная Франция одолела Бельгию, а в четвертьфинале по пенальти обыграла Португалию.

«Трехцветные» провалили предыдущий турнир Лиги наций. Французы заняли лишь третье место в компании Хорватии, Дании и Австрии, одержав одну победу в 6-ти матчах.

Италия

Сборная Италии стала одним из главных разочарований Евро-2024. Действующие чемпионы оступились уже на первой же стадии плей-офф, проиграв Швейцарии в 1/8 финала (0:2). До этого подопечные Лучано Спаллетти заняли второе место в группе Испанией, Хорватией и Албанией.

«Скуадра Адзурра» стала бронзовым призером последнего розыгрыша Лиги наций сезона 2022/2023. Итальянцы вышли из группы с первого места, затем в полуфинале проиграли Испании (1:2), а в матче за третье место одолели сборную Нидерландов (3:2).

Личные встречи

Последний раз команды встречались между собой в 2018 году в рамках товарищеского матча. В той встрече французы одолели своего соперника со счетом 3:1.

Всего в 10-ти последних матчах на счету «трехцветных» 7 побед, Италия оказалась сильнее в 2-х случаях и один раз была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Франция — Италия с коэффициентом 1.94.