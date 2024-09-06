6 сентября на групповом этапе Лиги наций по футболу сыграют Франция и Италия. Начало встречи — 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Франция — Италия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Франция

Турнирное положение: на Евро-2024 Франция завоевала серебряные медали.

Последние матчи: в финальном матче команда Дидье Дешама проиграла Испании со счетом 1:2. Франция первой открыла счет, но еще до перерыва пропустила два мяча, а во втором тайме не смогла забить.

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Ранее была победа над Португалией в полуфинале по пенальти и над Бельгией (1:0).

Не сыграют: все ведущие игроки готовятся к матчу.

Состояние команды: состав сборной Франции после Евро-2024 почти не изменился, тренерский штаб в этом плане довольно консервативен и не очень охотно привлекает новичков.

Команда очень сыграна, местами прагматична и играет в довольно вязкий и атлетичный футбол почти на всем протяжении под руководством Дешама.

Италия

Турнирное положение: сборная Италии на Евро-2024 вылетела на стадии 1/8 финала.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: игра против Швейцарии у дружины Лучано Спаллетти откровенно не получилась, она уступила по всем статьям со счетом 0:2, почти ничего не создав на протяжении 90 минут у чужих ворот.

До этого была ничья с Хорватией (1:1) и поражение от Испании (0:1).

Не сыграют: все кто вызван на сбор, готовятся к этой встрече.

Состояние команды: несмотря на провал на Евро-2024, Спалетти сохранил свой пост и проводит омоложение состава.

Сейчас в сборной Италии почти никого нет старше 30 лет, появилось несколько новичков (Околи, Брешианини), но главной остается проблема забивного нападающего, так как ни Ретеги, ни Распадори, ни вызванный снова Кен явно не тянут на эту роль.

Статистика для ставок

В товарищеском матче в 2018 году Франция обыграла Италию со счетом 3:1

В 2016 году также игра осталась за Францией — 3:1

В восьми последних матчах Франция проиграла лишь раз Испании и попустила всего три мяча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Франции дают 1,67, а на Италию — 5,30, ничью букмекеры оценивают в 4,0.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,94, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,92.

Прогноз: сейчас команды находятся в разных весовых категориях, если Франция до сих пор элитная сборная, то Италия потихоньку превращается в середняка. Команда Дешама играет в довольно вязкий и прагматичный футбол, вряд ли от Италии стоит тут ждать голов с таким слабым нападением. Сама же Франция очень редко добивает соперника с крупным счетом.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 1,94.

Прогноз: также можно рискнуть и взять более смелый вариант.

Ставка: победа Франции и тотал меньше 2,5 за 3,90.