Деменко: Сергеев не хотел уходить из «Зенита»

Экс-футболист «Зенита»высказался о форварде. Нападающий покинул Санкт-Петербург и перешел в самарские «Крылья Советов».

«Сергеев — большое приобретение для "Крыльев Советов", тем более он играл в этом клубе. Он уже проникся атмосферой победителя. Для футболиста одно дело быть в команде-чемпионе, а другое — в команде, которая борется за выживание. Не каждый футболист сможет внутренне найти мотивацию при таком переходе. Ведь ему неприятно, что на него не рассчитывали в "Зените".

Мы видим, что происходит в "Зените", где есть футболисты, но берут ещё новичков и появляется большая конкуренция, поэтому проще уйти из клуба. Но одно дело, когда игрок уходит в аренду, а другое, когда полностью выкупают права. Думаю, что Сергеев не хотел уезжать из Санкт-Петербурга», — сказал Деменко «Чемпионату».