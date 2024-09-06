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    Деменко: Сергеев не хотел уходить из «Зенита»

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    Экс-футболист «Зенита» Максим Деменко высказался о форварде Иване Сергееве. Нападающий покинул Санкт-Петербург и перешел в самарские «Крылья Советов».

    Иван Сергеев
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    Иван Сергеев

    «Сергеев — большое приобретение для "Крыльев Советов", тем более он играл в этом клубе. Он уже проникся атмосферой победителя. Для футболиста одно дело быть в команде-чемпионе, а другое — в команде, которая борется за выживание. Не каждый футболист сможет внутренне найти мотивацию при таком переходе. Ведь ему неприятно, что на него не рассчитывали в "Зените".

    Мы видим, что происходит в "Зените", где есть футболисты, но берут ещё новичков и появляется большая конкуренция, поэтому проще уйти из клуба. Но одно дело, когда игрок уходит в аренду, а другое, когда полностью выкупают права. Думаю, что Сергеев не хотел уезжать из Санкт-Петербурга», — сказал Деменко «Чемпионату».

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