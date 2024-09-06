Бернарду Силва рассказал о своем отношении к плотному игровому графику

Хавбек «Манчестер Сити» и сборной Португалиипрокомментировал, как он относится к большому количеству игр на протяжении сезона.

«Расписание совершенно сумасшедшее. Мы только что узнали, что у нас всего один выходной перед матчем Кубка английской лиги. Возможно, мы будем играть каждые три дня в течение нескольких месяцев. Это было абсолютно абсурдно.

В Лиге чемпионов, если ты не выходишь в раунд 1/16 финала, тебе всё равно приходится играть ещё два матча. Это правда, что составы больше, но я не собираюсь говорить, что это легко. Это было нелегко. Я провожу очень мало времени с семьёй и друзьями.

Количество игр, в которых мы участвуем, просто абсурдно», — цитирует Силву инсайдер Фабрицио Романо.

Календарь и таблица АПЛ

После трех туров «горожане» лидируют в таблице АПЛ с 9 очками. Сейчас Силва находится в расположении сборной Португалии.